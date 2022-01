Sujeto con tobillera electrónica le robó el celular a su sobrino y lo vendió

Un insólito hecho ocurrió esta tarde en Paraná, cuando una mujer de 33 años, denunció a un ex familiar, por robarle el celular a su hijo y venderlo en la vía pública.Según indicaron fuentes policiales, la mujer manifestó que su hijo de 12 años, caminaba hacia la terminal de ómnibus, cuando en la zona de calle Carbó e Irigoyen, se encuentra con su ex tío, y el hombre le dice al menor: “dame (el celular) que te lo guardo porque te lo van a robar”.Tras apoderarse del dispositivo, el sujeto de 24 años de edad, se aleja corriendo.La denunciante informó a los efectivos que el ladrón, posee una tobillera electrónica con GPS, por lo que una vez que se conoce el hecho, desde la Sala 911, ubican al sujeto en calle Soler hacia el Norte.De esta manera, el personal de Comisaría Octava, logra demorarlo en calle Soler y Candiotti, pero los efectivos no localizaron el celular del menor en poder del sujeto. Pero en cambio, el ladrón llevaba la suma de $6870, de la que no supo justificar su procedencia.El fiscal dispuso que se le secuestre el dinero al sujeto de 24 años y que se le realice una correcta identificación, para quedar supeditado a la causa.