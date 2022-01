Acusan a una pareja de encerrar y golpear a sus hijas de 3 y 13 años

Una pareja con domicilio en el sudoeste de Rosario fue imputada este viernes por agredir de distintas maneras a sus hijas de 3 y 13 años. “Una situación de permanente agresividad y contexto violento”, según describió la fiscal que los acusó. Al caso se llegó el miércoles pasado a partir de la denuncia de un vecino que dio cuenta de que las menores estaban encerradas y eran víctimas de agresiones. El hombre y la mujer quedaron detenidos con prisión preventiva por 90 días.



Cerca de la una de la madrugada del miércoles, un vecino de la zona de Casal al 3800 dio aviso a la policía de que en una vivienda de la zona había dos niñas encerradas bajo agresión física por parte de sus padres. Cuando un móvil del Comando Radioeléctrico llegó al lugar ya había un grupo de vecinos reunidos al frente de la casa en cuestión, a la cual no dudaron en señalar.



Un agente de la policía se asomó por una ventana de la casa y vio una imagen desgarradora: una niña acostada en posición fetal, agarrándose la panza. Cuando llamaron a la puerta atendió un hombre que, al ver que se trataba de la policía, intentó escapar. En medio de una breve persecución se interpuso la pareja del hombre, una mujer que también fue aprehendida.



Ese hombre y esa mujer son los padres de una niña de 13 años y otra de 3. Como pudo, la mayor de ellas contó que sus padres siempre les pegaban. Por testimonio de la propia niña y de vecinas que sabían lo que ocurría, trascendió que el padre había intentando ahorcar a la nena mientras su mamá le tapaba la boca con la almohada para que no gritara y pidiera auxilio.



La mayor de las niñas expuso el calvario vivido el miércoles: la madre le pegó envolviéndose el puño con una toalla para no dejarle marcas y el padre le dio patadas hasta hacerla caer, incluso delante de vecinas que vieron la secuencia. Es que la niña había salido a pedir auxilio y el padre la obligó a volver a entrar, entonces continuó agrediéndola a la vista de vecinas hasta que cerró la puerta.



Cuando la policía llegó al lugar constató que, además de la niña de 13 años con golpes, la más pequeña de 3 tenía una herida cortante en el pie que nadie le había atendido. Tanto el hombre como la mujer fueron aprehendidos y en el caso intervino la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia para abordar la situación de las niñas. En ese marco se tomó una medida excepcional de urgencia para proteger a las niñas de la vulneración de derechos a la que estaban siendo sometidas.



Este viernes la fiscal Valeria Haurigot imputó a la pareja, Guillermo G. y Sara A., por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y abandono de persona calificado por el vínculo. Quedaron detenidos con prisión preventiva por 90 días por orden de la jueza Melanie Carrara.