Salieron de vacaciones y al regresar encontraron el departamento desvalijado

Este jueves por la mañana, una familia rosarina regresó de vacaciones y al llegar a su casa se toparon con la noticia de que les habían robado todo. El hecho ocurrió en un edificio de Pasco y Alem, una de las vecinas se encontró con uno de los ladrones en el ascensor.El matrimonio con dos hijos había ido a pasar unos días en las afuera de Rosario y ahora viven una pesadilla: “Uno se tiene que conformar con que por suerte no estábamos. Tenemos que agradecer que estamos todos bien”, dijo una de las víctimas.Los delincuentes usaron el portón de la cochera, con rejas horizontales, a modo de escalera y se metieron por el balcón.A las 5.30 de la mañana, una vecina se encontró con un hombre en el ascensor con mucha ropa y con un cochecito repleto de cosas. La mujer se quedó paralizada al darse cuenta de que se trataba de un robo y el hombre la empujó para sacársela de encima.“Nos dieron vuelta la casa. Nos robaron una computadora personal, dinero de los cajones, herramientas, el cochecito del bebé, ropa y no se qué más”, dijo la dueña del departamento. . agregó: “Por lo que nos informaron, hicieron varios viajes y se llevaron todas las cosas”.Luego puntualizó: “Creemos que los electrodomésticos no se los llevaron, pero no tuvimos demasiado tiempo para saber qué nos falta porque está todo revuelto”.Finalmente, ensayaron una hipótesis sobre el modo en el que los delincuentes escaparon: “No sabemos cómo salieron, podrían haber usado alguna llave que pudo haber quedado en casa. La puerta no estaba violentada”.