Dos personas murieron tras accidente: pasarela peatonal cayó sobre camioneta

Dos personas murieron esta madrugada al chocar dos vehículos sobre la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Campana, informaron fuentes viales.El hecho ocurrió poco antes de las 4 de la mañana en el kilómetro 68,5 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires donde, por causas que se investigan, chocaron un camión de transporte de automóviles del tipo "mosquito" y una camioneta que se dedicaba a la compra de chatarra.No obstante, se mencionó en un primer momento que del incidente participó un tercer vehículo, aunque no está confirmado de manera oficial.Según testimonios de testigos, el camión habría embestido de atrás al otro vehículo que transitaba sin luces y a baja velocidad por la mano lenta, y ese impacto la hizo salir de la traza, lo que ocasionó que impactara contra una columna de un puente peatonal; la estructura de hormigón cayó encima de la camioneta y sepultó a sus ocupantes.Autopistas del Sol informó que se han confirmado las dos víctimas fatales, pero ante la imposibilidad de remover el pesado puente no se puede saber si hay algún ocupante más; las tareas demandarán varias horas por la complejidad que conllevan, indicóPor su parte el chofer del camión resultó ileso pero fue atendido por un golpe en una de sus piernas que no reviste gravedad, a pesar de que los daños en la cabina del camión y en los autos que trasladaba son importantes.A raíz de las tareas de peritaje, el tránsito es desviado por personal de seguridad vial en el kilómetro 72 hacia la Colectora, lo que ocasiona demoras en la zona.