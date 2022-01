Condenaron a médico y empresario por abusar de su hijastra de 10 años

y la amenazó con que iban a quedar todos en la calle, que no iba a poder conocer Europa ni estudiar lo que quisiera. En 2018, la mujer se separó de Zambón y responsabilizó a su hija de la ruptura.



Pero hubo un episodio que llevó a V. a ponerle un punto final al tormento. Fue cuando se enteró que no era la única víctima del médico. N. le contó que cuando Zambón se separó de la madre de V. y se fue a vivir solo, la citó a su departamento para intentar recomponer la relación después del episodio en el que la habían echado de la casa. Esa noche, el médico la violó, según la denuncia de la chica. Esa acusación se convirtió en una causa penal que en la actualidad se encuentra a la espera de ser elevada a juicio oral.



Cuando V. se enteró de lo que le había pasado a su amiga, tomó valor y fue a pedirle ayuda a su padre biológico, Gastón Pérez, para hacer la denuncia en la Justicia. El hombre buscó abogados especializados en abuso sexual infantil y encontró a Juan Pablo Gallego, el autor de la acusación contra el cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por pedófilo.



"La madre encubrió a Zambón durante cuatro años. Ya mayor de edad, mi hija le ratifica los abusos sufridos y le hace saber su intención de denunciarlo. Le di todo mi apoyo y por mi edad recordaba el caso del cura Grassi y busqué al abogado que lo metió preso, el doctor Gallego, que es una eminencia en la materia", dijo Pérez a Clarín.



"Cada día la pesadilla de Zambón está presente en la mente de todas sus víctimas y la mia. El sufrimiento fue enorme", agregó.



La denuncia de V. quedó radicada en la fiscalía de instrucción y juicio de San Fernando, a cargo de Mariela Miozzo, especializada en violencia de género. Dos meses después, N. se animó a contar su violación cuando brindaba su declaración testimonial en la causa que tenía como víctima a V., lo que derivó en una nueva causa contra el médico.



Lo que siguió después fue un abanico de denuncias y escándalos contra el médico, que en ese momento era director y accionario de la Clínica Privada Beccar. De la investigación por los hechos que sufrió V. se desprendió el testimonio de un psicólogo que detectó signos de abuso en la hija biológica de Zambón, que en ese momento tenía 10 años.



Al mismo tiempo, empezaron a aparecer pintadas en las propiedades del médico y la clínica que lo acusaban de violador. “Doctor Violín”, “Zambón Violador”, decían algunas. Ni V., ni N., ni su padre se adjudicaban las pintadas.



Unos meses después aparecieron más casos: una joven dijo que fue acosada por el especialista cuando caminaba por la calle en Tigre y una niñera que trabajó en la casa también lo denunció por intento de abuso. A Zambón y su pareja también los escracharon y echaron de distintos barrios en los que vivieron, como el barrio San Jorge de San Fernando o un complejo de departamentos en San Isidro.



El escándalo derivó en el pedido de detención contra Zambón que se materializó el 21 de marzo de 2019. En el medio, el médico pidió ser beneficiado con la excarcelación por el coronavirus. No le dieron el beneficio. Para el juicio oral Zambón cambió de abogados: contrató al estudio de Fernando Burlando.



Con el cambio en la defensa, Zambón ya consiguió salir del pabellón de violadores de la Unidad Penitenciaria Nº 48 donde estaba detenido y lo trasladaron al penal de Magdalena. "Tras cambiar los abogados que lo defendieron durante más de dos años, recientemente Zambón contrató al estudio del abogado mediático Burlando y casualmente tuvo la 'fortuna' de ser trasladado a una celda VIP con un empresario", denunció Gastón, el padre de V, publica el diario Clarín.

