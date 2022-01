Alertan por una nueva estafa mediante WhatsApp con números desconocidos

En redes sociales comenzó a circular una denuncia por una nueva estafa de WhatsApp. Un número desconocido envía un mensaje con el fin de pedir datos personales del destinatario para luego chantajearlo.



“Lo siento, ¿quién eres? Te encontré en mi agenda de contactos” o mensajes similares suelen ser la puerta de entrada de los estafadores.



Con esta excusa, un número desconocido comienza a intercambiar mensajes con los usuarios para inducirlos a que le den cierta información. A partir de preguntas que en un comienzo parecen inocentes, buscan conseguir información básica como pueden ser nombre, edad y profesión.



La idea es generar confianza con el usuario para luego avanzar y dar el siguiente paso: pedir un contacto en redes sociales. Después de algunos mensajes y con la información que hayan podido sacar hasta el momento, los estafadores suelen pedir que se los agregue a Facebook o a otra plataforma social.



De esta manera pueden acceder a los perfiles de los amigos para iniciar el chantaje a la víctima. Los estafadores amenazarán con compartir fotos privadas o comprometedoras a cambio de una determinada suma de dinero.



Luego del primer pago, el modus operandi se repetirá y, en muchos casos, amenazarán con divulgar fotos trucadas entre los contactos del usuario.



La estafa fue detallada en el sitio especializado WABetaInfo en el que se mostró el caso de una persona que detectó la estafa justo antes de darles acceso a sus redes sociales.



La recomendación en estas ocasiones es siempre no contestar a personas desconocidas en WhatsApp. Además, en caso de notar el procedimiento de esta estafa o cualquier otra, se puede reportar tanto el número como los mensajes en particular que parecen sospechosos y buscan sacar información con estos fines. Cómo preservar el acceso a la cuenta y cuidar la información

Según declaró Horacio Azzolin, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a LA NACION en 2021, durante el último año se recibían entre diez y quince reportes por día solamente de robo de cuentas de WhatsApp. A esto se suman los otros métodos que no implican suplantar al usuario, como es el caso de la estafa mencionada.



Además de la recomendación de no contestar mensajes de personas desconocidas que intentan sacar información y la posibilidad de reportar, también se sugiere configurar la privacidad de WhatsApp para que solo los contactos puedan ver la foto de perfil. Para esto hay que dirigirse a Ajustes — Cuenta — Privacidad y allí configurar la visibilidad de esa imagen.



En el caso del robo de cuentas, la mejor opción para evitarlo es activar la verificación en dos pasos. Esto se configura en Ajustes — Cuenta — Verificación en dos pasos — Activar. Ahora solo restará crear un PIN que se solicitará en caso de querer configurar la cuenta de WhatsApp en un nuevo dispositivo.