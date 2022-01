Exconcejal y maestra jardinera lideraba banda que ingresaba drogas a una cárcel

Detrás del perfil público de maestra jardinera y de ex concejal de La Cumbre,en la provincia de Córdoba, una mujer detenida el pasado 30 de diciembre escondía una faceta de líder narco de una banda que se dedicaba a la comercialización de drogas en la cárcel de Cruz del Eje. Su hijo está detenido en ese penal y su hija una vez intentó proveerle marihuana dentro de un paquete de yerba.Liliana Contreras fue imputada por “entrega de estupefacientes a título oneroso agravado y portación de arma” tras su detención en La Cumbre, luego de una investigación que comenzó la fiscal Fabiana Pochettino en abril de 2021 y que ejecutó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La mujer está alojada en la cárcel de Bouwer a la espera del juicio.Está acusada de idear el plan de entregar drogas con un drone dentro de la Unidad Penitenciaria N°10 de Cruz del Eje, donde está detenido su hijo Eduardo Facundo Tottino, un joven de 27 años que el 29 de abril de 2015 mantuvo de rehenes a 24 personas en el supermercado Mariano Max de Valle Hermoso e hirió de un disparo a un guardia en su pierna.Tras 70 días detenido, Tottino recuperó la libertad luego de una serie de pericias psicológicas. Pese a que enfrentaba cargos graves por ese hecho en el supermercado, el joven formó una banda de ladrones que asaltó a reconocidas firmas en Punilla entre 2015 y 2017.A fines de 2017, Facundo Tottino fue apresado nuevamente luego de una serie de allanamientos en La Cumbre, Capilla del Monte, Los Cocos y Córdoba Capital. Se lo acusó de liderar “la banda de los chicos bien” de La Cumbre y quedó alojado en la cárcel de Cruz del Eje.En 2015, cuando Tottino estuvo 70 días detenido luego de la toma de rehenes y disparos en el supermercado, su hermana Estafanía Antonella intentó proveerle de marihuana en una de sus visitas a la cárcel.La joven, por entonces estudiante de medicina, fue requisada en uno de los ingresos a la unidad penitenciaria y le descubrieron 39 gramos de picadura de marihuana en el interior de un paquete de yerba. Estuvo detenida y a los pocos días fue liberada.Con esos antecedentes, los investigadores no descartan que Liliana Contreras haya sido la ideóloga de las acciones delictivas de la banda que integraba su hijo.La mujer tiene 60 años y es docente. Era maestra jardinera la Escuela González Elizalde de La Cumbre y en los últimos meses estaba de tareas pasivas, publicó la webEntre los años 2003 y 2007, Contreras fue concejal oficialista de esa localidad del norte del departamento Punilla. El intendente era Carlos Engel, un dirigente que provenía de la Ucedé y que se integró a la alianza Unión por Córdoba, que ya gobernaba la provincia.La investigación que inició en abril de 2021 luego de numerosas denuncias que recibía el Centro de Denuncias Anónimas y de las sospechas del Servicio Penitenciario luego de observar en varias oportunidades un drone merodeando la cárcel de Cruz del Eje.En noviembre, los guardias “bajaron” un sofisticado dispositivo de captura de imágenes aéreas que sobrevolaba la cárcel y los investigadores pudieron identificar a los pilotos.Luego de cuatro allanamientos en diferentes locaciones y dos celdas de la unidad penitenciaria, el 29 de diciembre los efectivos de la FPA detuvieron a dos hombres de 27 y 36 años acusados de pilotear el drone. Liliana Contreras y otro hombre zafaron de la detención.Los dos detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de Cruz del Eje, donde quedaron presos aguardando las directivas del fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico provincial, Raúl Ramírez. Ese mismo día, Javier Frede, de 36 años, aprovechó el descuido de la vigilancia y se dio a la fuga rompiendo un tejido en el techo. El prófugo dejó pistas en Deán Funes pero hasta este miércoles no pudo ser capturado.Los otros imputados por esta causa resultaron ser dos internos del penal de Cruz del Eje: uno de ellos es Eduardo Facundo Tottino, hijo de Contreras y autor de los mencionados hechos delictivos.El jueves 30 de diciembre, finalmente fue detenida Liliana Contreras cuando llegaba a su casa en La Cumbre. Le secuestraron un revolver calibre 38 y dinero en efectivo.