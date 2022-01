Empresario fue estafado en más de $4 millones con supuesta compra de materiales

El presidente de la firma de comercios "Maper. S.A", en la localidad correntina de Alvear, denunció que fue estafado vía telefónica por alguien que se hizo pasar por el titular de la empresa agropecuaria "Pampa", quien le había solicitado un presupuesto de materiales y el CBU para el pago en transferencia."Esta persona me pidió un número de CBU, fue ahí que le paso mi CBU para realizar la transferencia del pago, pero me dijo que no podía realizar la transferencia, por lo tanto, me dijo para hacer el pago por el medio "DEBIN" (débito independiente), ante esto, como yo no sabía cómo realizar este trámite en la computadora, mi hijo me empezó ayudar”, relató el empresario estafado.Asimismo, contó que el estafador “nos decía los pasos para realizar la operación. Nos decía que teníamos que confirmar la transferencia y cuando apretábamos el botón para confirmar nos saltaba en la pantalla "rechazado", expresó la víctima.Ante el rechazo de la operación, el hijo del denunciante continúo repitiendo el paso, pero seguía siendo rechazado, es así que se dieron cuenta que algo estaba mal."Seguidamente el día lunes me presenté al banco, donde me dijeron que desde mi cuenta habían realizado varias transferencias, el día y hora que yo me encontraba hablando con esta persona que me quería comprar los materiales. Haciendo constar que tuvo la estafa de ($4.243.856)", finalizó. Fuente: (Radio Dos)