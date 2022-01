Voraz incendio en ruta 12: vecino quemó basura y el fuego se propagó rápidamente

El temor de los vecinos

Bomberos Zapadores combatieron un incendio de importante consideración en la jurisdicción de “La Picada” sobre la Ruta 12 a la altura del puente. Al fuego lo inició un vecino que estaba quemando basura y las llamas se propagaron rápidamente por los pastizales.“Todos los años pasa, hay personas que no comprenden los riesgos de lo que significa prender fuego en esta época cuando la sequía es muy importante, en la zona hay mucha vegetación y el fuego pasó cerca de las viviendas”, expresó el presidente comunal, Emilio González, aEn sentido, resaltó: “El viento ayudó a que las llamas no lleguen a las viviendas, porque de lo contrario hubiera sido muy peligroso”, detalló y agregó que “se identificó a la persona que inició el fuego, el hombre confeso que había comenzado con las llamas alrededor de las 10 de la mañana".Según detalló el presidente comunal, el hombre que inició el fuego contó que “quemaba basura y no pudo controlar las llamas ya que se propagaron rápidamente; posiblemente el hombre tenga que afrontar algún tipo de sanción”.En tanto, una de las vecinas, Mabel, expresó que “, el fuego era impresionante y se propagaba con rapidez”, además sumó que cuando el fuego se acercaba a su vivienda desconectó todos los artefactos eléctricos y tomó la precaución de cortar la luz. “Tuvimos miedo porque el fuego era imprensionante”, destacó.“Era una desesperación, comenzamos a sacar agua de la pileta para apagar el incendio; nunca habíamos pasado una situación similar, fue una angustia muy grande y esperamos que no se repita”, agregó.Por su parte, uno de los bomberos que trabajó en el incendio, sargento Primero Leandro Furios, señaló que fue muy difícil controlar el fuego, “el viento cambió y tuvimos que correr de las llamas; hacía mucho calor y nos tenemos que hidratar permanentemente”.“El humo permanecerá durante un tiempo más porque hay muchas cañas que se están consumiendo, pero no es peligroso”, cerró.