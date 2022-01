Lucha por su vida el joven discapacitado atacado por varios sujetos en Año Nuevo

Grave

Justicia

Violencia

Discapacidad

Se trata de Rodrigo Gómez, el joven de 20 años que fue apuñalado por la espalada, el sábado 1º de enero, a las 9, muy cerca de su domicilio en el barrio 50 viviendas de la ciudad de Federación, cuando lo atacó una patota de jóvenes.Andrea Galli, mamá de Rodrigo dialogó con 7Paginas y contó: “mis hijos volvían a casa, cuando un grupo de alrededor de 15 personas los comienzan a agredir con piedras, entonces ellos toman un atajo por una peatonal y ahí es cuando su hermanastro recibe un machetazo y otros lo apuñalan a Rodrigo por la espalada”, describió la mujer.Sobre el estado de salud de este joven de 20 años, que se encuentra internado en el hospital Masvernat de Concordia, la mujer relató que “después de dos intervenciones quirúrgicas, que le practicaron en menos de seis horas, además de recibir ocho transfusiones de sangre, hoy en el hospital nos informaron que está estable, así que lucha por su vida, ya que tiene sus intestinos saturados”, indicó.Más adelante, Andrea comentó que este martes se hizo presente en la fiscalía, “pedí para hablar con la fiscal, pero una secretaria me dijo que estaba ocupada con el asesinato de (Juan) Salazar (asesinado por un grupo de adolescentes) y que no me podía atender, pero a la vez me confirmó que por el caso de mi hijo no ningún imputado”, relató.Y ahondó, “yo tengo impotencia porque se habla de que hay un mayor involucrado, además de otros menores, que hoy andan sueltos por las calles de Federación, mientras Rodrigo esta grave en Concordia”.Además, la vecina del barrio 50 viviendas, donde anoche asesinaron a otro joven, expresa “en esta ciudad, hace rato que vienen ocurriendo hechos de salvajismo y nadie hace nada. Yo no tengo miedo de hablar porque a esta situación de violencia hay que frenarla”.Andrea Galli, la madre de este joven discapacitado de ventriculomegalia estática, manifiesta “él, no es un chico de la calle ni mucho menos frecuenta alguna barra del barrio, por el contrario, logramos que se capacite en plomería y es un joven que tiene muchos sueños, solo pido justicia”, concluyó.