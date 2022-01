Joven muerto en el río: secuestran pala y otras herramientas en un allanamiento

Policiales Exigieron celeridad en la investigación por la muerte de joven hallado en el río

El cuerpo de José Luis González fue hallado sin vida durante la madrugada del miércoles 22 de diciembre, en la margen derecha del río Paraná, a la altura de Isla Bonita, en el kilómetro 610.El joven, de 22 años y oriundo de calle 3 de Febrero al final, en barrio Villa Almendral de Paraná, fue visto por última vez por sus familiares, el pasado domingo 19 de diciembre, aproximadamente a las 10 de ese día y luego, ya no se contactó con la familia.Continúa la investigación sobre las circunstancias de muerte de José Luis González y en ese marco, este martes personal policial realizó una inspección ocular, allanamiento y rastrillaje en una vivienda en zona del barrio Los Arenales y en el Camino Costero, a escasos metros del río Paraná.Personal policial, realizó el operativo y secuestraron diversos elementos de interés para la causa, como recipientes con marihuana y otros objetos que serán analizados en los laboratorios. Además, incautaron una pala y otra herramienta, que serán analizadas para establecer si se las utilizó o no para golpear en la cabeza en la víctima.La investigación está a cargo de la División Homicidios y hasta el momento, no logró ubicar a González en esa zona caminando junto a una o dos personas.Según señalaron, “hasta el momento no había ninguna prueba contundente, ni siquiera indicio que pudiera relacionar a los policías de la comisaría octava, que realizaron una identificación de González, con la muerte violenta”, publicó"No es firme esa hipótesis, y con los elementos obrantes, está prácticamente confirmado que González cuando fue asesinado no estuvo con el personal de la comisaría octava, y si en otro lugar dos días después", referenció la fuente judicial que se encuentra en feria.Acto seguido, agregó: "Todos los testimonios dan cuenta que González fue visto dos días después de la intervención policial, en la zona del barrio Los Arenales y en el Camino Costero con otras personas, por lo que se descartaría la presencia de policías en el crimen".En la jornada del lunes, en la fiscalía fue notificada de esta situación, la madre de la víctima quien fue anoticiada de todas las novedades.