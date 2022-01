Encontró a su ex con su nueva novia y lo mató de una puñalada

Un hombre fue asesinado de una puñalada por su ex pareja luego de que ella lo sorprendiera con su nueva novia en su casa ubicada en Laferrere.



El hecho ocurrió en la mañana del lunes cuando la joven identificada como Analía Belén Castillo (de 28 años) entró al hogar de la víctima en La Matanza para buscar algunas pertenencias que había dejado en el domicilio mientras salían.



Fue entonces cuando encontró a Jorge Gustavo Cabrera, quien fue su novio hasta hace algunos meses, durmiendo junto a su actual pareja.



Según trascendió de los primeros testimonios, los celos habrían sido uno de los motivos que llevaron a la separación. Ahora, al verlo con otra mujer en la casa donde habían convivido, comenzó a los gritos, generando una fuerte discusión entre ambos.



Al cabo de pocos minutos, sacó el arma homicida: un cuchillo que utilizó para lastimar a Cabrera a la altura del abdomen, dejándole una herida que le costó la vida.



Tras el hecho, huyó de la casa sin herir a la actual pareja de la víctima.



En este contexto, una vecina que alertó lo que estaba pasando llamó al 911 e hizo la denuncia, motivo por el cual las patrullas bonaerenses arribaron al lugar y constataron la escena del crimen.



Para cuando los oficiales llegaron, el hombre ya había sido trasladado al hospital Teresa Germani por las heridas que le produjo la puñalada. Murió antes de recibir asistencia.



En el marco de la causa, llevada adelante por el fiscal Federico Medone de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Homicidios de La Matanza, se ordenaron una serie de tareas para esclarecer lo sucedido.



Además, en el lugar se halló el cuchillo utilizado para cometer el crimen, que fue secuestrado para ser analizado por la Policía Científica.



Con la expareja de Cabrera como principal sospechosa del asesinato, también se inició la búsqueda de su paradero en la cual establecieron y recorrieron distintos lugares que solía frecuentar hasta que finalmente la hallaron



Castillo fue localizada mientras caminaba por el cruce de las calles Zufriategui y Carlos Casares, del barrio Altos de Laferrere, donde fue detenida.



El perfil de la sospechosa y su relación con la víctima

Analía Belén Castillo había estado en pareja con Cabrera durante un tiempo prolongado. La relación terminó hace algunos meses.



Según indicaron fuentes judiciales a Télam, no existían denuncias previas entre la acusada y la víctima. Por lo que la presunta asesina no contaba con ningún antecedente de hostigamiento, acoso o violencia.



Asimismo, tampoco tenían hijos en común.



"Había un contexto de peleas y malos tratos entre ellos, pero nunca se llegó a realizar una denuncia", dijo un investigador, quien agregó que "había muchas discusiones y conflictos a raíz de los celos" de la mujer hacia Cabrera.



Por su parte, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de La Matanza, donde se realizó la autopsia mediante la cual se estableció que el hombre recibió una sola puñalada en la zona abdominal que le provocó la muerte.



Por el caso, Castillo fue citada a indagatoria en la mañana del martes, acusada del delito de "homicidio agravado por el uso de arma blanca".



No obstante, luego de mantener una entrevista con su defensor oficial, hizo uso de su derecho a negarse a declarar.



Tras ello, el fiscal Medone solicitó la detención formal de la acusada ante el Juzgado de Garantías interviniente.