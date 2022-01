Vandalizaron un centro de salud y arruinaron vacunas contra el coronavirus

Foto 1/2 Foto 2/2

El incidente, ocurrido en el centro de salud del Barrio Rocamora, fue confirmado por la Municipalidad de Gualeguay este martes por la mañana.



Por segunda vez en 10 días, vándalos rompieron parte de la instalación eléctrica del Centro de Salud del barrio Rocamora y, no sólo arruinaron la comida que estaba guardada para el comedor, sino que inutilizaron decenas de vacunas contra el covid que iban a ser colocadas a partir de este martes.



El incidente, confirmaron desde el municipio, es el segundo episodio en pocos días. Los daños los cometieron en la caja que contiene la llave térmica, que da luz a todo el edificio, tanto al dispensario como al centro de salud. Con el hecho, echaron a perder la comida que estaba guardada en la heladera (justo habían comprado carne el viernes) y las vacunas de la campaña contra el covid que iban a ser aplicadas en el día de hoy.



“Lo hacen de pura maldad porque no se roban nada. Es el sólo por el hecho de hacer daño”, expresaron a LT38. Con el antecedente previo se colocó una chapa para cubrir el disyuntor, pero la levantaron igual.



“No tienen límites y da mucha rabia porque castigan a los chicos y grandes que se quedan sin vacunas. Hoy vino mucha gente del barrio, honesta, que no pudimos vacunar por esto. No sé por qué lo hacen. Da mucha bronca e indignación”, remarcaron.