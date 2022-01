Dos remiseros fueron víctimas de sendos intentos de robo en Paraná

Dos remiseros fueron víctimas de sendos intentos de robo este martes en Paraná. Hasta el momento no se reportaron detenidos por los hechos, pero un menor de edad sospechado por uno de los ilícitos se presentó en la comisaría y adujo que “no había sido su intención robarle, sino que fue sorprendido por su amigo que actuó de esa manera y que, por miedo, se había dado a la fuga”.



“Se registró una tentativa de robo a un remisero en horas de la madrugada, el cual tomó pasajero en la Terminal de ómnibus y lo hacen ir hasta calle Grella; una vez en el lugar de destino, el remisero manifiesta que fue un intento de robo, que forcejaron, pero que al no poder cometer el delito, salieron corriendo”, explicó a Elonce TV el jefe de comisaría cuarta de Paraná, Diego Cáceres. “Se dio rápida intervención, pero no se pudo dar con los autores del hecho”, indicó.



“Posteriormente, en horas de la mañana, uno de los supuestos autores se hizo presente en la dependencia manifestando que no había sido su intención robarle, sino que fue sorprendido por su amigo que actuó de esa manera y que, por miedo, se había dado a la fuga”, informó el comisario.



De acuerdo a lo que indicó, se dio conocimiento a la Fiscalía de Menores a cargo de la Dra. Felguere, porque el chico era menor de edad, y se dispuso que éste sea identificado y quede supeditada a la causa por la tentativa de robo. “En ningún momento estuvo demorado”, aclaró el comisario.



Un segundo hecho de inseguridad se registró cuando un remis al mando de un efectivo policial transitaba por calle a Los Constituyentes, a las 7. “Un sujeto le hace seña para tomar pasaje, se le asoma por la ventanilla del lado del acompañante y mientras le consultaba cuánto le cobraba para llevarlo a un destino, trata de sacarle la mochila y las llaves del vehículo que estaba en marcha”, detalló Cáceres.



“Cuando el chofer lo alerta de que era funcionario policial, el sujeto arroja la mochila y a las cuadras, las llaves, para darse a la fuga”, informó el comisario. Y agregó: “Le dio la voz de alto ya era funcionario policial y actuó como tal, y esta persona arrojó las pertenencias”.



En la ocasión, el comisario confirmó que “los remiseros mantienen comunicación con la Policía: muchas veces nos dan la alerta cuando están con pasaje sospechoso y vamos hacia el lugar, pero en este caso, los dos fueron sorprendidos porque no esperaban que los jóvenes accionaran de esa manera”. (Elonce)