Jueza a los besos con preso: “contacto físico” y detalles del informe oficial

Una jueza de Comodoro Rivadavia fue captada por una cámara de seguridad del Servicio Penitenciario provincial cuando se besaba con un preso al que recientemente había juzgado y que fue condenado a prisión perpetua por asesinar a un policía, por lo que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJC) inició actuaciones administrativas por "conductas inadecuadas"Según informaron fuentes judiciales, la magistrada fue identificada por los voceros como Mariel Suárez, de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia, mientras que el detenido es Cristian Omar “Mai” Bustos, condenado a perpetua por el asesinato de un policía cometido en 2009.Precisamente Suárez integró el Tribunal que el 22 de diciembre pasado condenó a Bustos en un juicio realizado en Esquel y votó en disidencia la condena a perpetua, ya que solicitó una pena menor, recordaron las fuentes.El hecho ocurrió la tarde el miércoles 29 de diciembre último dentro del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, según un comunicado oficial del Superior Tribunal de Justicia.“A raíz de una comunicación formal dirigida a los Ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”, detalla el parte oficial del Poder Judicial.De acuerdo a las fuentes, el encuentro entre la jueza y el preso fue denunciado por un oficial del Instituto Penitenciario a sus superiores en un escrito que fue difundido a la prensa local, en el que se indica que a las 16.40 de ese día la jueza Suárez concurrió a la dependencia para entrevistarse con el condenado Bustos.El oficial describió que el sector de encuentro posee cámaras que permiten ver qué sucede aunque no almacenan imágenes y que en determinado momento observó que la jueza y el recluso "comienzan a tener contacto físico, como abrazos, besos (en la boca) siendo reiterado este tipo de comportamiento en ambos", según el escrito.Se difundió un informe reservado que un oficial del Instituto Penitenciario Provincial que está camino a Madryn le hizo a la jueza de Comodoro Mariel Suarez al ser filmada por las cámaras internas que tiene el establecimiento abrazándose y besándose en la boca con un preso en varias ocasiones, al que fue a ver supuestamente para mantener una entrevista íntima con él.El informe, del que se hicieron eco la mayoría de los medios de la zona; que es firmado por el policía que lo hace, dirigiéndolo “al jefe División Seguridad Interna del penal, el subcomisario Daniel Soto” dice lo siguiente: “Quien suscribe se dirige a usted a fin de poner en su conocimiento que en la fecha, siendo las 16,40 aproximadamente, se hace presente la doctora Suarez Mariel Alejandra, juez Penal de la circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia a fin de mantener una entrevista con el interno Bustos Cristian Omar. A raíz de ello se le designa sector aula para brindar privacidad y ante la solicitud de la doctora Suarez Mariel”, indica.Seguidamente, detalla que “personal del Grupo Requisa se dispone a buscar al interno a su lugar de alojamiento y trasladarlo al sector aula donde mantendría la entrevista. Cabe destacar que dicha aula posee cámaras fílmicas pero no registra ni almacena las imágenes. Luego de unos minutos”, prosigue oficial, “observo que la doctora Suarez Mariel y el interno Bustos Cristian comienzan a tener contacto físico como abrazos, besos (en la boca), siendo reiterado este tipo de comportamiento en ambos. Por otra parte, comparten alimentos y mate, siendo este último un elemento prohibido para compartir debido a la pandemia que se cursa y de conocimiento público. Esta situación narrada es visualizada por mi y por parte de personal del Grupo Requisa, sector Visita”.En el informe, el oficial que lo envía a su superior inmediato finaliza diciendo: “Siendo las 19 me apersono al sector Aula, donde le consulto a la doctora Suarez Mariel hasta qué hora mantendría la entrevista, respondiendo que por una o dos horas más. Es ahí que le hago saber que el personal de Visita se retirará, quedando sus pertenencias en dicha oficina, por lo cual siendo las 19,30 solicita retirarse”.