Acusada de matar a su bebé pidió que le reduzcan fianza para salir de la cárcel

Natasha Abigail Delgado, acusada de haber matado en noviembre de 2021 a su bebé de un año y medio en el departamento de Las Heras, en Mendoza, pidió que le reduzcan el dinero de la fianza para poder salir de la cárcel.La mujer de 23 años, que está imputada por homicidio agravado por el vínculo, pasó Navidad y Año Nuevo en prisión. Es que, a pesar de haber conseguido que la jueza Eleonora Arenas le dictara su libertad tras considerar que no existía riesgo de entorpecimiento de la investigación ni de huida, no logró reunir los 100.000 pesos necesarios para salir detrás de las rejas y regresar a su casa.También había sido detenida su pareja, Mauro Pallero, de 21 años, quien sostuvo que era inocente y que convivía junto a Natasha desde hacía solo tres meses. Según la prensa local, el 27 de diciembre logró rendir la caución y desde entonces permanece en libertad.Argumentando que los familiares de la pareja detenida tienen bajos recursos, los abogados de la defensa, Ximena Morales y Rubén Castro, solicitaron una audiencia ante la jueza para pedir una reducción en el monto de la fianza.Semanas atrás, Morales y Castro pidieron el cambio de carátula a homicidio culposo, alegando que se trató de una muerte por negligencia y no intencional. Según explican, el bebé comenzó a sufrir convulsiones y fue entonces que la mamá lo sacudió de manera indebida.Aunque se creyó en un principio que el síndrome de shakenbaby (bebé sacudido) había causado la muerte del bebé, los forenses luego informaron que el fallecimiento se debió a heridas internas que podrían haber sido provocadas por un fuerte golpe.Según consignó el medio local El Sol, el hermano mayor de Liam habló en Cámara Gesell y aseguró que su madre y su padrastro solían golpearlos. En algunas ocasiones, incluso utilizaban objetos contundentes como una madera, contó.Todo comenzó cuando Delgado llevó a su hijo, Liam Yuthiel Pereyra, de un año y siete meses, al Centro de Salud Nº26, ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, cercano a la capital provincial, y la médica de guardia lo derivó al Hospital Pediátrico Humberto Notti por la gravedad del cuadro (convulsiones y un paro respiratorio).Allí, otra profesional trató al niño por una una hemorragia subaracnoidea, subdural y retiniana bilateral en los ojos.Primero, le realizaron intubación y una tomografía de cerebro. De esa manera, constataron "signos de un cuadro clínico derivado de maltrato infantil”, dado que presentaba lesiones “típicas” del síndrome de bebé sacudido, de acuerdo con un informe al que accedió El Sol.Por su parte, el bebé quedó internado en terapia intensiva con muerte cerebral en ese centro de salud y, a pesar del trabajo de los médicos, no se pudo evitar su fallecimiento.Luego del ingreso del pequeño al hospital, las autoridades dieron intervención a la Fiscalía de Homicidios por el presunto maltrato infantil y la fiscal Andrea Lazo ordenó la detención de la madre deDelgado, de 23 años, y de su novio, Pallero (21), quienes habrían incurrido en algunas contradicciones al prestar declaración.Según contó la mujer en un primer momento, su pareja le dijo que el bebé se había golpeado la cabeza durante la noche y, como no reaccionaba, decidieron "zamarrearlo". En la vivienda también se encontraban la abuela del niño y su esposo.La fiscal de Homicidios Andrea Lazo acusó a ambos de homicidio agravado por el vínculo. Por su parte, la defensa busca cambiar la carátula a homicidio culposo, lo que haría que la prisión perpetua se redujera a una pena de entre 1 y 5 años.