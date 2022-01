Papá del joven asesinado a botellazos: “lo encontré tirado y ya estaba muerto”

El papá de Agustín Pizzirusso, el chico de 17 años que fue asesinado a botellazos en Lanús por dos hombres que querían robarle la botella de sidra contó cómo fue el momento en el que encontró a su hijo agonizando. “Me desperté a las 9 de la mañana y él estaba tirado ahí. Cuando fui a ver, estaba muerto, tenía muerte cerebral”, relató Miguel en diálogo con TN.“Mi hijo estuvo toda la noche con Alexis, eran amigos del barrio. Por una botella de alcohol vino todo el problema. Estaban escabiando juntos y él se trajo el alcohol y los otros lo buscaban para sacarle la botella, porque decían que la habían comprado ellos. Así me dijo el otro pibe que estaban con ellos”, agregó el papá de la víctima.La mamá de Agustín, Carolina, agregó: “Él era un chico humilde, de barrio, le gustaba tener amigos en todos lados, se juntaba con un grupito y otro. Él quería pasarla bien no más”.

La carta de la prima de Agustín

Quiénes son los sospechosos del crimen

La prima de Agustín, Daiana Herrera, publicó en sus redes sociales una dura carta: “Mi primo fue a una joda como todos hacemos, a bailar con amigos. A las 08:00 de la mañana fue a la casa de su abuela y salió a buscar a su novia y en el camino se encontró con estos dos hijos de p..., le querían robar la botella de escabio a Agustín, y Agustín no se lo quería dar”.“Uno de los giles le sacó la botella y le dio un botellazo en la cabeza, en la primera lo desmayó y siguió dándole botellazos hasta re matarlo. 9 veces le dio con dos botellas. ¿Para qué no? Si ya lo desmayaste para qué le querés seguir pegando hasta matarlo”, reclamó con bronca.Junto con imágenes de los supuestos asesinos, Herrera pidió Justicia: “Ya van a cobrar estos giles. Asesinos de mier... Esto pasó en Yatay y Hornos, Agustín estaba tirado en el piso, la gente pasaba y no hacían ni una mier...”.“Descansa en paz primo, se va a hacer Justicia”, fue el cierre de la carta. Agustín Pizzirusso murió este domingo a causa del grave daño cerebral que le causaron los botellazos en la cabeza.Alexis Villamayor y Ezequiel Bravo son los hombres identificados por la policía como los asesinos de Agustín Pizzirusso en el barrio de Villa Diamante, de la localidad de Lanús.El primero tiene 19 años, fue detenido en Ezeiza y está alojado en la comisaría N°5 de Lanús. Está imputado por ser cómplice del asesinato del joven de 17 años. Fue identificado como el hombre que mira las agresiones de su amigo y no lo frena.Ezequiel Bravo continúa prófugo de la Justicia y está siendo buscado por la policía de la provincia de Buenos Aires. Según las investigaciones de las fuentes policiales, Bravo es mayor de edad y vive en Villa Caraza, cerca del lugar donde asesinó a Agustín.La causa fue caratulada como “homicidio”, y se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°7, a cargo del Dr. Martín Rodríguez.