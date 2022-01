Sujeto que atropelló y mató a ciclista tiene antecedentes por robo y uso de arma

Sociedad Buscan crear la figura de homicidio vial que se equipararía al homicidio simple

José Carlos Olaya González, el conductor que el domingo atropelló a cinco ciclistas en la zona de los bosques de Palermo, provocando la muerte de Marcela Bimonte, será indagado esta mañana por los delitos de homicidio culposo, encubrimiento y abandono de persona. En tanto, la familia de la víctima advirtió sobre los antecedentes penales del automovilista.La Unidad Flagrancia Norte imputó a Olaya González por homicidio culposo, encubrimiento y abandono de persona. En ese sentido, el MPF señaló que “el conductor atropelló con su auto a un grupo de ciclistas hiriendo de muerte a Marcela Claudia Bimonte y luego se dio a la fuga. El narcotest que le fue realizado dio positivo por el consumo de TCH”. “La Dra. Natalia Pla pedirá la prisión preventiva para José Carlos Olaya González”, concluyó el comunicado.Según el informe de antecedentes penales, José Carlos Olaya González fue condenado el 31 de agosto de 2010 por el Tribunal de Lomas de Zamora a 6 años y 9 meses de prisión por los delitos de robo agravado con el empleo de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal. El imputado tiene también otra causa del 17 de febrero de 2017 por Encubrimiento agravado por Ánimo de Lucro.Por otra parte, tras la detención del imputado se supo que el auto que conducía, cuya patente es NGN 632, ya tenía multas por exceso de velocidad y por no respetar el semáforo que superan los $58.000.El hecho ocurrió el domingo cerca de las 9 en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 14C se trasladaron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo particular Ford Focus, de color rojo, que embistió a cinco ciclistas.El auto impactó contra cinco personas que circulaban en el área, una de ellas Marcela Bimonte, de 62 años, quien murió poco después como consecuencia de las heridas.Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), indicaron que pedirán que el caso sea caratulado como homicidio simple y se le retire la licencia al conductor hasta que haya sentencia firme.También la ANSV se presentará como amicus curiae (amigo del Tribunal) en la causa por tratarse de un “hecho fatal debido a una ostensible violación a las normas y desprecio por la vida”, confirmó un vocero a Télam.A través de su cuenta de Twitter el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, calificó lo ocurrido como “un homicidio”. “Matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque ‘no hubo intención’. Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años”, remarcó en la red. Fuente: (Tn)