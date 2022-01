Exigieron celeridad en la investigación por la muerte de joven hallado en el río

Imploran a testigos que aporten datos

Familiares, amigos y allegados a José Luis González reclamaron celeridad en la investigación este lunes frente a la sede del Ministerio Público Fiscal en Paraná. “Para que esclarezcan qué pasó con mi hijo, el hermano, el primo, el sobrino de cada uno de nosotros, porque desde el día que pasó no sabemos nada”, apuntó a Elonce TV Verónica, la madre de la víctima. Se recordará que el cuerpo del joven de 22 años fue hallado sin vida durante la madrugada del miércoles 22 de diciembre, en la margen derecha del río Paraná, a la altura de Isla Bonita, en el kilómetro 610.“Queremos saber si fue la Policía, como se dice, o si hay otros culpables; queremos saber quién mató a mi hijo; quién lo tiró como un perro en Santa Fe”, reclamó la mujer. Y agregó: “Mi hijo tenía madre, hermanos, no era un chico que anduviera en la calle; no era un animal y no se merecía eso”.El joven, de 22 años y oriundo de calle 3 de Febrero al final, en barrio Villa Almendral de Paraná, fue visto por última vez por sus familiares, el pasado domingo 19 de diciembre, aproximadamente a las 10 de ese día y luego, ya no se contactó con la familia.“No nos comentó que tuviera problemas con alguien en particular, sí con la Policía que lo había amenazado con que lo iba a matar. Él estaba asustado y el 17 había hecho una denuncia con su abogada defensora para avisar que la Policía lo hostigaba, que lo habían levantado y le dieron un par de vueltas, y eso quiere decir que lo llevaron y lo golpearon”, apuntó la madre de José Luis González al estimar que “no habrá sido una detención correcta, sino que le habrán pegado y por eso él decidió hacer la denuncia, porque estaba asustado”.“No vamos a estar tranquilos hasta saber quién mató a mi hijo y así sepamos, tampoco vamos a estarlo porque nos arrebataron la vida, a cada uno de nosotros nos mataron en vida”, lamentó la mujer.En relación a otra posible conjetura, la madrina de la víctima, comentó: “Están investigando a la familia, siendo que nosotros informamos que a él lo vieron, entre las 17 y las 18 en Los Arenales y supuestamente nadie sabe quién era la persona con la se vio”. “Nos dicen que fue a vender cobre con otro”, señaló la mujer.“Pedimos a quien haya visto algo que por favor se acerque a Fiscalía y, anónimamente, diga con quién lo vio a José Luis, que no tenga miedo, porque queremos que se esclarezca el caso y no quede impune”, sentenció.