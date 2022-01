Asesinaron de puñalada en el cuello a mujer policía y detuvieron a su ex pareja

Una agente de la policía Bonaerense fue degollada en la madrugada de este lunes en su casa de Melchor Romero, a 15 kilómetros de La Plata. Por el asesinato está detenido su ex pareja. La víctima fue identificada como Tamara Gómez Coronel (29) y el hombre acusado del femicidio es Nelson Iván Teves (34).El homicidio ocurrió en una casa de 146 entre 529 y 530 de Melchor Romero, una localidad del municipio de La Plata situada a 15 kilómetros del centro de la capital provincial.Por el momento no se conocen detalles de lo ocurrido, pero las primeras informaciones mencionan que Teves habría atacado a su ex pareja cuando estaba durmiendo en su cama. Allí la encontraron los policías que llegaron al lugar cerca de las 2 de la mañana.El ataque habría ocurrido en presencia de una menor de 8 años, hija de la pareja. Cuando la patrulla llegó a la vivienda, la agente policial todavía estaba viva y su agresor había escapado en un VW Polo azul, según pudieron contar algunos testigos.Muy grave, la mujer fue trasladada al hospital Alejandro Korn -que está a pocas cuadras del lugar- y murió en la guardia. De acuerdo con las evaluaciones periciales preliminares tenía un profundo corte en el cuello por la agresión con un cuchillo, publica Clarín.Teves fue detenido en 170 y 517 (a unas 30 cuadras del sitio del ataque) luego de un operativo cerrojo que armó la bonaerense.