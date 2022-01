Una niña de 11 años fue abusada y asesinada a puñaladas: detuvieron al primo

Una niña de 11 años oriunda de la provincia de San Juan fue encontrada abusada sexualmente y asesinada de 10 puñaladas en el cuello en un descampado de la localidad de Media Agua, informaron fuentes policiales este domingo 2 de enero. Por el femicidio, detuvieron a uno de sus primos.La víctima residía junto a su familia en el Departamento de Sarmiento, unos 60 kilómetros al sur de la capital de la provincia sanjuanina.Con respecto al cuerpo de la pequeña, sería localizado cerca del mediodía del sábado 1 de enero por una de sus primas en una zona completamente desolada, ubicada en la calle Quiroga y la Ruta 40, a 100 metros del domicilio de los Rodríguez.La menor presentaba signos de abuso sexual y varias puñaladas. Tras haber sido descubierto su cadáver, las fuerzas de seguridad dieron también con un cuchilla enterrada entre los pastizales. Estaba a 50 metros de la niña y se cree es el arma homicida.Según pudieron reconstruir los investigadores, encabezados por el fiscal Iván Grassi, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, todo comenzó tras la celebración del Año Nuevo cuando la niña se fue a dormir a la casa de una de sus primas.A horas de la mañana, dos de ellas fueron a buscar a la víctima a su casa, ya que no la habían visto por la noche. Su padre les dijo que se había ido a dormir a lo de su hermano (el tío de la menor). Sin embargo, al llegar a la vivienda, ella ya no estaba.Luego de varias horas de búsqueda, la niña fue hallada asesinada. Dos mujeres vieron cerca de las 7 de la mañana a uno de sus primos, identificado como Juan Carlos Rodríguez (24), caminar nervioso y con algunas manchas de tierra entre sus prendas.Por tal motivo, el fiscal Grassi solicitó un allanamiento de urgencia a las viviendas de la zona y la aprehensión de Rodríguez. Como resultado de uno de los procedimientos, a 800 metros de la escena del crimen, hallaron una mochila con ropa ensangrentada.De acuerdo al pesquisa consultado, el acusado, a su vez, "observó todo el procedimiento de la búsqueda" de la menor. Según se pudo establecer, el joven detenido había regresado hacía unos cuatros meses a San Juan desde la provincia de Buenos Aires.Los investigadores creen que ingresó a la vivienda donde dormía la menor, la alzó y le tapó la boca hasta llevarla al lugar donde finalmente abusó sexualmente de ella y la asesinó. El fiscal cuenta con 72 horas desde la detención para indagar a Rodríguez.El joven, por el momento, será imputado por el delito de "homicidio agravado por mediare violencia de género, alevosía y criminis cause". Mientras tanto, se aguarda también información sobre sus antecedentes penales y denuncias por violencia de género."Este es la lacra humana. Juan Carlos Rodríguez, quien violó y mató de 10 apuñaladas a mi ángel mi ´Yoce´. Nos mató a nosotros en vida a toda la familia", publicó en sus redes sociales Faviana Pereyra, una de las tías de la menor asesinada."La viste crecer caradura, mugre. No hay palabra para describirte. Arrancaste un pedazo de cada corazón de nosotros. Le robaste la vida a un ángel, le cortaste las alas. Mataste sus sueños. y ahora como hacemos nosotros...Justicia para mi ángel", completó.Por otro lado, los restos de la niña asesinada fueron inhumados a horas de la tarde del domingo en el cementerio municipal de Media Agua, mientras que vecinos autoconvocados por Whatsapp organizan una marcha en reclamo de justicia para el lunes 3.