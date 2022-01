"Fue un asesinato", apuntó el esposo de mujer atropellada en Bosques de Palermo

Luis, el viudo de Marcela Claudia Bimonte la mujer que murió atropellada en la "Bicicleteada Zen" de esta mañana en el barrio porteño de Palermo, cargó contra el conductor del Ford Focus rojo que mató y huyó. "El auto andaba por la bicisenda", denunció.Luis no duda: "Fue un asesinato. Lo que deseo es que los culpables lo paguen como corresponde. No quiero artimañas. Yo vi que les gritaban que no se escaparan, pero yo estaba al lado de ella tratando de sacarle la sangre de la boca porque no podía respirar".José Carlos Olaya González, de 32 años, manejaba un Ford Focus color rojo, cuya patente es NGN 632, que terminó con el parabrisas destruido y un choque en su costado izquierdo producto del impacto contra el cartel. Dejó a dos chicas que venían con él en el lugar de los hechos y aprovechó para escapar con su acompañante abordo de una Jeep Grand Cherokee color negra, en la que venían otros dos hombres a llevarlos.Momentos más tarde fue detenido en Avellaneda tras ser detectado por el Anillo Digital cuando cruzaba el Puente Pueyrredón y la Policía de la Ciudad daba aviso a la fuerza Bonaerense.El asesino al volante fue imputado en principio por "homicidio culposo", mientras que las otras tres personas por "encubrimiento".Las mismas fueron identificadas como Patricio Daniel Valiente, de 30 años, Lucio Valiente, de 20, y Fernando Ezequiel Escobar, de 29 años, quienes quedaron apresados a disposición de la Justicia.La mujer fallecida fue identificada como Marcela Bimonte, de 62 años, quien integraba un grupo llamado "Bicicleteadas Zen" que hacía excursiones por Palermo.