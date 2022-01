Conductor atropelló a deportistas y escapó: una mujer murió tras el accidente

La detención después de la fuga

El estado de los heridos

En este segundo día del año, cinco ciclistas y runners que estaban ejercitándose en los Bosques de Palermo fueron atropellados por el conductor de un vehículo, que tras el siniestro huyó y dejó su auto en el lugar, sin asistir a los heridos.De acuerdo a fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, el conductor perdió el control del Ford Focus color rojo y se subió a la vereda en ese sector, una de las zonas más tradicionales para hacer ejercicio físico en la ciudad de Buenos Aires.A pesar de que el conductor huyó antes de la llegada de la Policía, desde la cartera de Seguridad confirmaron apasadas las 9 que dos mujeres que viajaban en el vehículo quedaron demoradas al momento del arribo de los oficiales.En tanto, para las 11 de este domingo, en el Ministerio de Seguridad porteño informaron quepor la Policía de la Provincia de Buenos Aires.El parte emitido por los efectivos porteños señala que la notificación del siniestro ingresó a través del 911. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se solicitó la presencia del SAME y les informaron allí no solo que el vehículo involucrado se encontraba en el lugar con dos mujeres a bordo, sino que el conductor se había dado a la fuga en una camioneta Jeep color negro.El parte emitido por los efectivos porteños señala que la notificación del siniestro ingresó a través del 911. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se solicitó la presencia del SAME y les informaron allí no solo que el vehículo involucrado se encontraba en el lugar con dos mujeres a bordo, sino quePor su parte, desde la cartera de Seguridad bonaerense indicaron que la camioneta Jeep patente IED 733 fue interceptada en la intersección de las calles Mujeres Argentinas y Casella Piñeyro de Avellaneda.El choque ocurrió cerca de las 9 y, como los deportistas heridos fueron derivados por personal del SAME, quien dio más precisiones sobre el estado de ellos fue Crescenti. “Hay una mujer que está en el quirófano del hospital Fernández producto del impacto, que ha sido de gran envergadura porque el parabrisa del auto está totalmente abollado donde pegaba la gente. Esta mujer, cuando llegaron los equipos del SAME, estaba en paro cardiorrespiratorio. Se iniciaron las maniobras, se le ha practicado un drenaje porque tenía sangre y aire en los pulmones, un hemoneurotórax”, detalló el médico.“Hay otros pacientes que presentan politraumatismos diversos, con fracturas expuestas en miembros superiores e inferiores. Están dos en el Fernández y dos en el Rivadavia. Los equipos de ambos hospitales están trabajando para sacarlos de este cuadro”, indicó el titular del SAME, que advirtió: “Nos preocupa la mujer que está en quirófano, porque su estado es gravísimo”.Mientras tanto, oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires trabajaban en el lugar del siniestro. El Ford Focus rojo se mantiene todavía frenado sobre la bicisenda, con el parabrisa efectivamente estallado y con la parte izquierda e inferior abollada debido al impacto. Cerca también se localizan caídas las bicicletas de aquellas personas víctimas de la impericia de este conductor, que aún no fue identificado.Patente NGN 632, el vehículo acumula 58.300 pesos de deuda por multas de tránsito en territorio porteño. Entre ellas, hay cuatro por exceso de velocidad, una por pasar el semáforo en rojo y dos por estacionar en lugares no permitidos.