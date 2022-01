Detenidos por intentos de robos y hechos de violencia durante Año Nuevo

Sociedad Un niño sufrió quemaduras por usar pirotecnia en los festejos de Año Nuevo

Dos sujetos que corrían con una garrafa de 10 kilos hacía el lado de la Escalera Villaba fueron denunciados por una mujer de 72 años a la División 911. Ante la intervención del personal policial de la comisaría octava, junto a personal del grupo GIA, se logró demorar a unos de los sujetos sindicados, de 25 años, frente a la casa del que lo acompañaba.Fuentes policiales informaron que la madre del sospechoso entregó la garrafa y aseguró que la habían dejado detrás de una puerta, para luego retirarse del lugar. Fue en ese momento en el que ingresó un llamado en sede policial de comisaría octava de parte de un ciudadano domiciliado en calle Ambrosetti, el cual informaba que le habían sustraído una garrafa del fondo del domicilio.Al llegar los efectivos, visualizaron una conservadora roja con ojotas y elementos varios, sobre la vereda, los cuales no eran pertenencias del propietario de la vivienda.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso la detención del autor del hecho y el traslado hacia Alcaldía de Tribunales por el delito de Hurto en flagrancia, además de la entrega de la garrafa al damnificado y el secuestro de los demás elementos.En tanto, a las 14:30 horas, personal de comisaría decimosegunda fue comisionado por la sala 911 al Barrio Paraná XX, calle Garcilaso, por un llamado telefónico de una vecina que, en estado de nerviosismo, solicitaba la presencia policial a raíz de la presencia de un sujeto que aparentemente estaba alcoholizado o bajo efectos de estupefacientes y que además quería irrumpir en un domicilio del vecindario.Al llegar los funcionarios, constataron una vivienda con su puerta de reja totalmente retirada de sus ejes, la cual se encontraba con llave y una puerta balcón abierta; y en el interior, un sujeto que profería gritos, insultos, efectuando golpes de puño y patadas. Fue demorado y en comunicación con la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado del joven de 26 años hacia Alcaldía de Tribunales por los delitos de Daño y Violación de Domicilio.En relación a una denuncia por violencia de género, en la noche de ayer, personal policial de la Departamental Gualeguaychú procedió a la aprehensión de un individuo de 27 años de edad. El hecho tuvo lugar en un domicilio del Barrio Guevara, cuando un sujeto habría concurrido al domicilio de su ex pareja, incumpliendo con las disposiciones judiciales que le fueran impuestas en el marco de una causa de violencia de género.En tanto, alrededor de la 1.15, debido a un conflicto familiar, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Schastel al 900. Una vez en el lugar, los efectivos aprehendieron a un individuo de 21 años de edad, el cual, momentos antes, habría agredido físicamente a su padre golpeándolo con una botella en la cabeza, por lo cual fue conducido a dependencia policial.Previa comunicación a la fiscalía interviniente, dispuso que el sujeto permanezca alojado en Jefatura Departamental, en calidad de detenido.En cuanto a la víctima, fue trasladado al hospital a los fines de recibir la asistencia médica pertinente, diagnosticándose lesiones de carácter leves.Al lugar acudió de inmediato personal policial, quienes aprehendieron a un sujeto de 30 años de edad, quien habría ejercido violencia física y psicológica contra su ex pareja. El agresor fue traslado a sede policial y quedó alojado en calidad de detenido por disposición de la Fiscalía en turno.De acuerdo al operativo iniciado por orden del Comando Superior de esta Jefatura de Policía Departamental de Colón, en virtud de los festejos por Año Nuevo, se informó que “no se registraron variantes significativas en los niveles delictuales, como así también en lo relacionado a las contravenciones”.En toda la jurisdicción, que fue recorrida y controlada operativamente por El Sr Jefe de Policía Departamental Comisario Mayor Sergio Gustavo Cardona, se desplegó la totalidad de dotación de patrullas, como así también más de 150 uniformados, los cuales velaron por la tranquilidad de los ciudadanos y turistas, que eligieron la tierra de palmares como lugar para disfrutar de estas celebraciones.En lo que respecta a la ciudad cabecera de Colón, una multitud se hizo presente en la zona del bajo termas, para disfrutar de los tradicionales festejos. Estas personas fueron controladas y contenidas por parte del personal policial para evitar todo tipo de sucesos desfavorables. Y en los diferentes puntos de la ciudad, en fiestas privadas, no se generaron eventos desafortunados.En lo relacionado con delitos contra la propiedad, ingresaron dos ciudadanos que, mientras estaban participando de una pelea, provocaron daños a un vehículo. Estos sujetos fueron trasladados a Jefatura Departamental, donde tras ser correctamente identificados, uno de ellos quedó supeditado a la causa que se instruyó por el supuesto delito de daño en flagrancia.Y en horas de la tarde, personal de la comisaría de Minoridad y Violencia familiar fue comisionado a un domicilio de barrio rural de Colón, lugar donde se constató la presencia de un sujeto de 47 años, quien estaba desobedeciendo de forma flagrante un oficio de prohibición de acercamiento con respeto a quien fuera su ex pareja. Este sujeto -que ingresó a la vivienda previo haber dañado un vidrio de la ventana trasera- fue aprehendido y trasladado de forma inmediata hasta la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la unidad fiscal de Colón.El operativo de prevención por Año Nuevo que organizó la Departamental policial Uruguay se desenvolvió “con normalidad” durante toda la madrugada y finalizó “sin novedades” pasadas las 07:30 de la mañana, según lo comunicado por la fuerza. Una vez terminada la jornada nocturna, las y los jóvenes se desconcentraron “sin problemas”.Según el relevamiento, unas 15 mil personas asistieron a los tres festejos por Año Nuevo que se organizaron en diferentes puntos de La Histórica. “Lo que implicó que, en promedio, unas 2500 personas participaron en cada una de las dos fiestas privadas autorizadas por la Municipalidad y casi 10 mil personas en el encuentro de Avenida Paysandú (punto coordinado por el municipio). El resultado fue nuevamente muy positivo”, indicaron oficialmente.Las autoridades municipales expresaron que fue “una excelente jornada, producto del acompañamiento responsable de las juventudes y del trabajo profesional y preventivo de la Policía de Entre Ríos y de Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina con el acompañamiento del Municipio”.