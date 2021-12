Comerciantes denunciaron cuatro robos en una semana: reclaman presencia policial

Reclamaron presencia policial

“La inseguridad está siendo terrible porque no podemos trabajar tranquilos”, aseguró aAndrea Tribelli, responsable de una verdulería de calles Sebastián Vázquez y Libertad, en Paraná.En ese sentido, detalló los cuatro hechos de inseguridad que se registraron en la última semana. “El 24 hubo un robo a mano armada en la verdulería, redujeron y asaltaron a los empleados y una clienta; al otro día, a una señora que iba caminando le arrebataron la cartera; ayer, asaltaron a una vecina que estaba sentada tomando mate; y hoy, patearon la puerta de una casa para entrar a desvalijarla”.En relación al asalto a mano armada registrado el 24 de diciembre, en horas de la tarde y a plena luz del día, contaron: “Robaron dinero de la caja -eran más de 150.000 pesos, que para un negocio es terrible-, los celulares de los empleados, mochilas, parlantes, el posnet”.“Fueron dos personas en moto 150cc negra, entraron, redujeron a una clienta y nos encerraron a todos en el baño; los dos tenían armas de fuego, usaban casco y vestían ropa de trabajo de color azul”, indicó uno de los empleados de la verdulería.La encargada del local comercial está embarazada de seis meses y el día del asalto, según contaron sus compañeros, “fue sometida a unos nervios terribles”.“Que nos manden un patrullero o un agente que nos haga sentir cómodos trabajando porque la inseguridad es terrible, los chicos están nerviosos”, apuntó Tribelli al argumentar que “el día del asalto no había un solo patrullero”.“La zona está muy peligrosa por el tema de los robos. Recién vimos como la policía pasó corriendo a un muchacho”, contó otro vecino.“Que nos mandaran a alguien al menos hasta las 16 para no sentirnos tan vulnerables”, imploró al insistir por la presencia policial en la zona.