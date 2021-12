Adolescente denunció que fue violada y drogada tras evento bailable por Navidad

El “principal sospechoso”, con arresto domiciliario

Sobre el evento bailable

Unmotivó la convocatoria a una movilización, prevista para este jueves por la tarde en Villaguay, en la que distintas organizaciones pedirán "basta de violencia contra las mujeres".El hecho -que ocurrió en la madrugada del sábado 25, pero del que recién este jueves se tiene conocimiento- se registró en una zona de canteras, ubicada detrás de la reserva La Chinita, donde se organizóSegún la información recaba por, la adolescente, de 17 años, habría asistido al evento bailable en compañía de sus primos. Luego de compartir casi toda la madrugada,De acuerdo al relato de una allegada a la víctima,, se apuntó a este medio.La joven fue hallada en cercanías del puente Urquiza, casi frente al lugar donde se realizó el evento bailable. Las condiciones en las que fue encontrada, por ser materia de investigación, no fueron informadas.Si se aclaró que la víctima presentaba lesiones compatibles con un abuso sexual y al menos hasta ayer permanecía internada en el hospital de Villaguay.comentó una allegada aPor el aberrante hecho, el acusado comofue demorado y tras los trámites de rigor en sede policial y judicial,. El caso está siendo por el fiscal Mauro Quirolo de esa localidad.Según lo que advirtió a este medio una allegada a la víctima -que por temor prefirió no dar a conocer su identidad-El evento bailable por Navidad se realizó en una zona de canteras, ubicada detrás de la reserva La Chinita, y para su acceso hay largos tramos de recorrido sin iluminación. El lugar estaba cercado a medias por cintas delimitantes y no cumplía con el cerramiento adecuado para este tipo de fiestas que son un atractivo en especial para los jóvenes.

Las irregularidades en la fiesta por Navidad

Marcha en reclamo de Justicia

“Es lugar es un predio abierto, oscuro, al que ingresaron menores y mayor cantidad de personas de la permitida. Es una cantera, es decir, arena suelta que puede derrumbarse, y está próximo a un arroyo, donde cualquiera podría caerse borracho”, detalló la joven al apuntar al “municipio por haber habilitado el lugar para un evento bailable”.El subjefe de la Departamental de Villaguay, Cristian Medrano, confirmó los incumplimientos a las medidas de seguridad que se registraron en el evento bailable desarrollado durante la madrugada del 25 de diciembre en el ejido noreste de la ciudad. "Varios elementos no respetaban la seguridad urbana y ciudadana; no condecían con las normas vigentes", recalcó el funcionario aEl comisario señaló que los organizadores incumplieron con las siguientes reglas de habilitación que habían acordado con el municipio: “El lugar no estuvo totalmente cercado sino a lo sumo delimitado por unas cintas plásticas y faltaron controles de accesibilidad. Además, el predio estaba habilitado para 1500 personas, pero concurrieron más de 2000”.“Durante toda la noche se vio a jóvenes que ingresaban corriendo desde una zona de descampado. El lugar fue abierto entre las 0:30 y las 0:45, casi dos horas antes del horario acordado para la llegada de personal policial, siendo que eso no estaba pactado", apuntó Medrano.Y continuó: “Varios asistentes ingresaron al predio ya provistos de bebidas alcohólicas en envases de vidrio que generaron pequeños accidentes. También habrían existido problemas relacionados a la instalación eléctrica”.Para este jueves, a las 20, se convocó a una concentración en plaza 25 de Mayo. “Queremos que se haga Justicia porque el principal sospechoso ya fue liberado y cuenta con domiciliaria”, reprochó la entrevistada.“Queremos que el municipio cierre ese lugar porque fue un descontrol total lo que ocurrió esa madrugada”, denunció.