Explosión e incendio de camión cisterna con combustible en estación de servicios

Los heridos

Dos hombres resultaron heridos este mediodía, tras una explosión e incendio en un camión cisterna con combustible en una estación de servicios, ubicada en Avenida Almafuerte, a la altura del puente sobre el arroyo Las Tunas, cerca del ingreso al Parque Industrial, se confirmó a Elonce.El hombre que realizaba dicha tarea, es el propietario de la estación de servicios y producto de la explosión e incendio, sufrió quemaduras y debió ser hospitalizado. El segundo herido es el dueño de la verdulería que está en el predio.El herido, es un hombre de 57 años, que realizaba la peligrosa tarea,y sostuvo que “lo que intenté, fue sacar el otro camión, porque yo llevaba nafta y si llega a tomar el camión, no queda nada”, remarcó el trabajador.. Alcancé a escuchar la explosión y ver cómo caía el fuego. Ahí, me dio la desesperación de correr el camión, porque si lo llegaba a agarrar, no queda nada en la estación", describió el camionero.“Es un trabajo que se debe hacer con precaución, pero es habitual que se haga en algunas estaciones de servicio.El hombre herido fuepudo conocer que se encuentra en terapia intensiva del hospital San Martín.En tanto,ante el grave hecho y también, sufrió quemaduras. En su caso, las heridas fueron en la espalda y también fue hospitalizado.Los bomberos trabajaron en el lugar y“Según refieren los testigos, hubo una explosión y procedimos a la extinción del fuego”, dijo el Jefe de Bomberos Zapadores, Pedro González y agregó que “afortunadamente, los camiones estaban alejados, unos 500 metros, de la estación de servicios”.