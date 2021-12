El conductor de un automóvil Fiat Cronos frenó, aunque no logró evitar el encontronazo contra un Peugeot 308, el que a su vez impactó contra un Peugeot 307, conoció Elonce TV.



El tránsito en el carril sur- norte no se interrumpió, ni se encontraba señalizado.



Afortunadamente no hubo lesionados, aunque sí, daños materiales.



En la zona, en momentos en que se produjo el choque, también se registraba un “operativo de rutina” de personal policial, de acuerdo a lo indicado a nuestro medio. Gran cantidad de patrulleros se acercaron hasta allí e identificaban a dos jóvenes que aparentemente, no fueron detenidos. Elonce.com.