Estafas “Sim Swapping”: duplicaron el chip y le robaron el dinero del Procrear

Una nueva modalidad de estafa se registró esta semana en Paraná. Se trata de “Sim Swapping”, donde los delincuentes duplican los datos del teléfono celular e ingresan a las cuentas bancarias.Estefanía Leiva, una mujer que vive en Córdoba, estaba de visita en Paraná cuando fue víctima de la estafa y los malvivientes le robaron el dinero del plan Procrear para la construcción de su casa.En diálogo con, contó que le robaron “una cifra muy alta” y relató la secuencia de los hechos: “El día 22 desde el Banco Hipotecario me informaron que me iban a depositar el 95% del dinero del plan. El día 24 me hicieron la operación `Sim Swapping´, donde me duplicaron el chip del celular, yo recibí el mensaje y llamé a la compañía, pero me dijeron que ese trámite era personal. Estuve cuatro horas sin línea, pero volví a tenerla. El 27 de diciembre, recibo emails donde me alertaron que habían entrado en mi cuenta de la Caja de Ahorro del banco”.Según relató la mujer, “me cambiaron la contraseña, hicieron seis movimientos distintos y habían realizados extracciones millonarias. Me resulta raro porque una persona no puede hacer esas operaciones sin autorización y a mí en cinco minutos me desvalijaron la cuenta”.Estefanía dijo que el Banco “se excusa diciéndome que me avisaron por mail. Cuando una persona no revisas los correos todos los días”. Seguidamente agregó: “más allá de mi tramite personal con la institución que quiero que me devuelvan el dinero, quiero advertirles a las personas”.“Tengo hipotecado mi terreno y es lo único que tengo”, señaló.La victima realizó la denuncia en Delitos Económicos. “La misma policía me dice que esto está pasando. El Banco tiene miles de denuncias de este tipo y desde la parte de Fraude ya me dijeron que tengo que esperar y están viendo mi caso, pero si yo les debo a ellos, me anulan”.Estefanía insistió en que las personas tengan cuidado: “somos muchos en el procrear. Quiero advertirles que, si les llega un mensaje que le están duplicando el sim, que llamen a la compañía y den de baja todo. Quiero que el banco me devuelva mi dinero porque fue a ellos los que le robaron la plata, no a mí, porque su sistema de seguridad es deficiente, con cuatro numero te arruinan la vida”.“Hace tres días que estoy dando vueltas por todos lados. Tendría que estar cuidando a mi mamá que está internada y no puedo”, finalizó.