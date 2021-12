Pareja detenida por vender drogas: mujer fue beneficiada con domiciliaria

La justicia provincial otorgó la prisión domiciliaria a una mujer que fue detenida por narcomenudeo sobre calle 22 del oeste y J.J. Bruno, en Concepción del Uruguay.



Claudia Patricia Méndez, de 33 años, fue reducida junto a Héctor Marcelo González, de 40 años, durante un procedimiento realizado el 16 de diciembre. El operativo fue llevado delante de manera conjunta por uniformados pertenecientes a Prefectura Nacional y la Policía de Entre Ríos.



Si bien los integrantes de esta pareja deberán cumplir por igual con una preventiva por el plazo de 90 días, Méndez gozará el beneficio de transitar el encierro en la casa de su hermana; de donde no podrá salir por ningún motivo, no deberá mantener reuniones con nadie y tampoco podrá consumir ninguna sustancia estupefaciente. La mujer permanecerá en la vivienda de su familiar directo en compañía de sus hijos, motivo por el cual recibió este beneficio.



De no cumplir con lo impuesto por la Justicia, la mujer podrá volver a ser recluida en una comisaría y luego en un penal de la provincia.