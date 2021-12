Un hombre fue apedreado por un vecino y pide “que la justicia tome medidas”

El hecho ocurrió este martes en Barrio Las Flores, en zona de calle 2212.

Juan Arenales

, inmediatamente después de lo ocurrido, concurrió a realizar la denuncia en comisaría 5º.El hombre que trabaja en albañilería, mostró las lesiones, en los brazos, en la cabeza. Dijo que sufrió esta agresión, cuando llegaba a su vivienda, de trabajar. “Mi patrón me había traído de ‘laburar’, venia caminando para mi casa, me salió Pablo Franco con un arma de 9 mm, apuntándome y otro chico. Franco me decía que me quede quieto y yo no le hice caso. El otro chico me pegó un ladrillazo en la cabeza. Franco me encañonó y el otro muchacho me golpeó, cuando me cubrí me pegó el ladrillazo en el codo. Me caí, me arrastré y cuando me levanté, empecé a correr; y él me seguía”, relató.Dijo que no es la primera vez que tiene inconvenientes con este vecino: “La otra vez, yo venía de comprar una garrafa, y quería que se la entregue. Me empezaron a pegar y yo les decía que no se las iba a dar, porque era para mis chicos”.Arenales detalló que junto a su esposa, tienen un merendero, se llama “Los arroyitos”, al cual concurren 160 gurises y 50 personas grandes, informó.“Pido que hagan algo, en la justicia o la policía, porque tengo miedo que (Franco)) me mate”, imploró.