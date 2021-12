Exjugador de Patronato cayó de un segundo piso en Paraná y sufrió heridas graves

Un hombre cayó de un segundo piso de una casa del barrio Lomas del Mirador. Según se constató, se trataría de Rubén Zuazaga, de 50 años, un ex jugador de Patronato. Tras el hecho, el hombre sufrió graves heridas y según indicaron fuentes policiales, se fracturó ocho costillas y un brazo.El incidente ocurrió en la noche del lunes, en calle Longo y Hoffman del barrio Lomas del Mirador II en la capital entrerriana. No trascendieron detalles sobre las circunstancias, de lo que, en principio, sería un accidente, en el cual, el ex defensor de Patronato, de 50 años, cayó al vacío desde dos pisos de altura.Zuazaga, según informaron fuentes policiales a, posee fractura de ocho costillas en su lado derecho. Esto le provocó un hemoneumotorax (perforación del pulmón derecho). Además, registró: fractura del humero del brazo izquierdo y fractura de escapula derecha.Tras el grave hecho, el hombre herido debió ser ingresado a la sala de quirófano del nosocomio de Paraná, donde se le colocó un tubo de drenaje en el pulmón derecho. Al momento, el exjugador de Patronato, permanece estable en sala A de la guardia de Emergencia.