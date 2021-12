Incendio arrasó con 130 hectáreas en un islote: presumen que fue intencional

Un voraz incendio, que se presume intencional, ayer arrasó con aproximadamente 130 hectáreas de un islote ubicado en la zona de Puerto Curtiembre; un lugar al que solo se llega a través del río Paraná.el productor arrendatario, René Molaro, quien confirmó que el terreno abarca unas 130 hectáreas.“Recorrí la costa a caballo y se nota que anduvo alguien. Fue intencional porque no hay motivos para que el fuego se produzca solo”, apuntó al estimar: “Quizás prendieron fuego para calentar agua y se les disparó, no lo supieron apagar y dejaron todo”. “Hay gente maldita”, reafirmó el damnificado.Respecto a las pérdidas, explicó: “Los animales, dentro de todo, están bien porque huyeron a una zona de cañadas que no se quemó. Y el piquete, donde dejamos un caballo encerrado, se quemó en su totalidad, pero el animal alcanzó a escapar”.En la oportunidad, el arrendatario comentó que es la primera vez que el terreno es afectado por un hecho de estas características. De hecho, lo más común es que sean blanco de los cuatreros: “A un vecino le carnearon dos novillos antes de las Fiestas, por eso siempre andamos recorriendo el campo”, contó.Finalmente, Molaro rogó para que llueva a la brevedad. “Hay una invasión de humo y se nota que la quemazón es por todos lados”, lamentó al explicar que el fuego se torna “incontrolable porque el suelo está muy caliente por las temperaturas y las llamas se van por más que el pasto esté verde”.