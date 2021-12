Continúan buscando a joven que desapareció en el río: "Es una zona complicada"

Policiales Buscan a un joven que desapareció mientras nadaba en el río Uruguay

Un joven de 20 años que estaba nadando en el río Uruguay desapareció de la superficie y es intensamente buscado.Al respecto, Jorge Tagliapietra, Jefe de Prefectura de Concordia, explicó aque “por el momento no tenemos los resultados esperados. No hay novedades sobre el paradero del chico”.Actualmente “se rastrilla la zona de playa Los Tomates. Es una zona muy compleja, rocosa, presenta profundidades extremadamente irregulares. La profundidad va desde los 40 centímetros hasta los tres o cuatro metros. Dificulta la navegación y por eso ahora estamos utilizando una moto de agua, un bote a remo y una tercera embarcación que hace un rastrillaje en el sector sur”.Por otra parte, los familiares del joven desaparecido también decidieron sumarse a la búsqueda. “Hablé con su mamá. Más allá de la angustia, están colaborando en otros sectores”, dijo.“El avistaje terrestre se da 24 horas, no se suspenden las tareas de búsquedas porque no sabemos dónde puede estar el chico. La playa no está habilitada, implica siempre riesgos porque no hay guardavidas. Recomendamos a la gente ir solo a lugares habilitados”, agregó. Elonce.com