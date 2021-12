Conductor le chocó el auto, lo arrastró y se dio a la fuga: buscan identificarlo

Quedaron esparcidos en el lugar del hecho, fragmentos de la camioneta: se trata del “aire acondicionado y partes del paragolpe de la Saveiro gris”.



El vehículo afectado es un VW Gol y el rodado que lo “colisionó y arrastró” dándose a la fuga es una camioneta Saveiro de color gris.El hecho ocurrió eRodolfo es el dueño del VW Gol y su vehículo estaba frente de la casa de la madre del hombre, “bien estacionado”, manifestó a Elonce TV.“Escuchamos el fuerte impacto, a su vez un vecinos nos llamó y nos dijo que me habían chocado el auto y que se dieron a la fuga, se trató de una camioneta Saveiro gris”, contó.Indicó que salieron “yDestacó que los vecinos se solidarizaron y aportaron las imágenes de sus cámaras de seguridad. ”Lo vieron que dobló San Luis por Nogoyá, y una cámara nos muestra a las 19:39, que pasa la camioneta Saveiro pero no pudimos identificar el dominio; hoy pudimos observar en otra cámara que dobló por calle La Rioja, con destino desconocido”.“de unas cámaras estratégicas que nos van a dar la patente, tarde o temprano daremos con el paradero del vehículo”. Realizó la exposición en la comisaría 8º y dijo que “ni bien tenga más pruebas hará la denuncia para “dar paso a Fiscalía, para que siga con el procedimiento”., que el seguro se haga responsable por lo que hizo; el auto quedó destruido, no funciona, me rompió cámara, llanta”, aportó Rodolfo que aseguró que su seguro no le cubre los daño porque es un seguro contra terceros.A su vez, mencionó: “Pero no se ha hecho presente, salió por las redes sociales, no se ha comunicado, por lo que vamos a ir con todo, hasta poder identificarlo”.El hombre damnificado brindó su celular,