Dictaron prisión preventiva para hermanos acusados de un crimen en La Histórica

Policiales Familiares del hombre asesinado por su vecino quemaron la casa del agresor

El pasado viernes Concepción del Uruguay amanecía con un nuevo crimen, ocurrido nuevamente por problemas personales entre las partes y dejando a la luz la compleja situación en la que está nuestra sociedad, cada vez más violenta e intolerante. Ese día, en horas de la madrugada, era asesinado de un escopetazo Carlos Daniel Mazzini de 29 años, hecho por el cual fueron detenidos dos sujetos, hermanos entre sí, sobre los que este lunes se dispuso la prisión preventiva.Haciendo uso de la palabra, la fiscal contó detalles de lo sucedido, tanto en el hecho en sí, como momentos antes del mismo y explicó cómo se originó el problema, confirmando que se tienen suficientes elementos de cargo contra ambos para pedir la medida de privación de la libertad.Todo comenzó cerca de las 23 horas, cuando los hermanos Pérez (considerados violentos por los vecinos y sumamente territoriales) fueron hasta la casa de Carlos Daniel Mazzini, a recriminar la presencia de un amigo de este de apellido Sotto, a quien no querían en el barrio.Esto llevó a que el visitante se fuera, pero Mazzini trató de persuadir a los Pérez, defendiendo a su amigo y pidiendo que se lo respetara, pero no logró su propósito.Tras ese inexplicable episodio, cerca de las 3:45 de la madrugada del 24, los Pérez regresaron a la casa de la víctima argumentando que Mazzini se les había hecho el pesado. En el caso de Gabriel, llegó armado con Machete y una cuchilla, en tanto que su hermano Gustavo portaba una escopeta de dos caños (la cual no fue hallada), con la que le disparó a corta distancia sobre la zona del abdomen, al tiempo que le decía “Levántate o querés que te pegue otro tiro”, mientras su hermano amenazaba a los demás con las armas blancas.El disparo artero y a corta distancia le causó gravísimas lesiones el joven que obligaron a su inmediato traslado e internación en el hospital Urquiza, pero dada la cantidad de sangre perdida, Mazzini falleció tras sufrir dos paros cardíacos por shock hipovolémico.Todos los testigos presenciales coincidieron en sus declaraciones, explicando cómo los homicidas llegaron al lugar y atacaron a la víctima, al tiempo que dieron detalles de qué tipo de vecinos son ambos, asegurando que se embriagan y ponen la música en alto volumen, amenazan y no dejan entrar a nadie ajeno al barrio.Por otra parte, la fiscal señaló que el homicida ya tiene antecedentes penales, contando con una condena en suspenso por el delito de abuso de arma de fuego.Prisión preventiva, tras narrar los hechos, la fiscal fue contundente marcando los riesgos procesales, considerando que la soltura de estas personas podría impedir el normal desarrollo de la IPP, ya que no solo se ocultaron tras le sucedido, sino que hicieron desaparecer el arma usada y las vestimentas. También pondría en riesgo la declaración de testigos, su mayoría mujeres y un menor, vecinos del barrio, a lo que se suman los riesgos de fuga, por lo que pidió 90 días de prisión preventiva para ambos.A su turno la Defensa, señaló que dialogó con sus asistidos y considerando las evidencias de cargo a la fecha, no se opuso a la medida solicitada, más allá de que ante cualquier cambio en la causa, solicitaría una revisión de la medida dentro del plazo solicitado y consideró además por seguridad de sus asistidos, que estén alojados en dependencias policiales, ya que recibieron amenazas.En base a todo lo expuesto, el juez dispuso hacer lugar al pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, ordenando la prisión preventiva de ambos hermanos por el plazo solicitado, por lo que Gustavo Pérez acusado de “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y Gabriel Pérez “Partícipe necesario”, con penas que van de los 8 años a los 25, de prisión efectiva, permanecerán los primeros 30 días en la Comisaría Primera y luego deberán pasar a una unidad carcelaria de la provincia. (