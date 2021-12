Joven hallado muerto: el cuerpo “tiene signos de torturas y asfixia”

Policiales Confirman que el cuerpo hallado en Santa Fe es el del joven buscado en Paraná

. Así lo confirmó su hermana Macarena aLa familia del joven de 22 años viajó hasta la morgue de Santa Fe para reconocer el cuerpo que fuera hallado sin vida durante la madrugada del miércoles en la margen derecha del río Paraná, a la altura de Isla Bonita, en el kilómetro 610.explicó la joven al remarcar que “el cuerpo está en total descomposición” y no puede ser velado. “Mi mamá no puede despedirse de él. Lo mataron y nos lo arrancaron de nuestras manos”, lamentó Macarena.De acuerdo al relato de su hermana, le dijeron que se quede en la casa de su prima, pero cuando ellos se levantaron, nadie lo había visto.“Mi hermano no desaparecía como desapareció, él nunca se iba solo, por eso empezamos a sospechar”, argumentó Macarena y contó que, cuando publicaron el pedido de localización, la familia pensó que podría llegar a estar en casa de algún amigo “porque él más de dos días no se iba de su casa”. José Luis vivía en calle 3 de Febrero al final, en barrio Almendral de Paraná.Respecto de la protesta que encabezaron ayer en el Túnel Subfluvial, comentó: “Se enojaron con nosotros porque cortamos una ruta nacional, pero lo hicimos por desesperación, por saber si era el cuerpo de mi hermano el que estaba en Santa Fe o no, y seguir buscándolo acá”.“Mi hermano tenía problemas de adicciones y hacía cagadas, pero para eso están los centros de rehabilitación; no para que la Policía lo mate”, acusó Macarena. Es que según indicó,. De hecho,. “Mi marido es testigo de tres amenazas de la Policía, de cuando le dijeron”, acusó la joven aporque sabían y, es más, tiraron el cuerpo para que no lo encontremos en Santa Fe”, sentenció. “La Policía lo desapareció porque él pesaba 90 kilos y medía 1.80mts. Era morrudo y una sola persona no pudo trasladarlo por el río para que nosotros no lo encontremos”, remarcó la hermana del joven hallado muerto en la jurisdicción santafesina.De acuerdo al relato de Macarena, el domingo se fue a las 5 de su casa porque habían festejado el cumpleaños de su hija. “Cuando se fue, me abrazó y me dijo”, rememoró. A lo que la joven le respondió: “Si te llevan preso, te buscamos, pero no pueden llevarte si vos estas tranquilo”. Según comentó, el joven de 22 años estuvo detenido y tenía problemas de adiciones., habrían sido las palabras de José Luis a su hermana.Finalmente, convocó a una