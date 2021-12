Joven hallado muerto: para la familia, fue un crimen y denunciaron amenazas

Policiales Confirman que el cuerpo hallado en Santa Fe es el del joven buscado en Paraná

“Queremos Justicia, no queremos un José Luis más”, reclamó Verónica, la madre de José Luis González, el joven paranaense que fuera hallado sin vida durante la madrugada del miércoles en la margen derecha del río Paraná, a la altura de Isla Bonita, en el kilómetro 610.“Caminando no se fue, a él lo mataron”, sentenció la mujer al apuntar sobre el lugar en el que fue hallado el cuerpo de su hijo, en la zona de Isla Bonita. La familia del muchacho se encontraba este lunes frente a la Fiscalía de Santa Fe, hasta donde llegó después de identificar el cuerpo en la morgue.Se recordará que el joven, de 22 años y oriundo de calle 3 de Febrero al final, en barrio Almendral de Paraná, fue visto por última vez por sus familiares, el pasado domingo aproximadamente a las 10. A una semana de la desaparición, su cuñado radicó la denuncia por su desaparición y se inició la búsqueda correspondiente.“José Luis siempre dejaba huellas por donde pasaba y de la nada desapareció sin dejar rastro”, indicó la madre al argumentar que la preocupación por la ausencia inició el 24 cuando no llegó a buscar sus regalos por Navidad ni subió fotos a sus redes sociales sobre los lugares en los que podría estar, como lo hacía habitualmente.Punto aparte, la mujer reconoció que su hijo tenía problemas de adicciones “y errores como cualquiera”. “Mi hijo no era un santo, sabemos lo que él era, pero para eso está la cárcel, los centros de rehabilitación”, argumentó.En ese sentido, comentó que, hace un par de meses atrás, su hijo había sido acusado por robos, y que, por recomendación de su abogada, debían retirarlo del barrio.