Atacaron a balazos a la sede del gremio de hoteleros y gastronómicos en Rosario

Los tiros impactaron contra las puertas de blindex del ingreso, que sufrieron roturas, pero ho se registaron personas heridas. En el lugar fueron encontradas 2 vainas servidas, según detallaron fuentes de la investigación



Referentes de la comisión directiva de Uthgra explicaron que no tienen detalles de la circunstancias en la que se produjo el ataque ni quienes podrían ser los probables autores.



Además, sostuvieron que es la primera vez que ocurre un episodio de estas características contra esa sede sindical.



Los sindicalistas se enteraron del ataque durante la mañana de este domingo por el sonar de la alarma y esperaban que los investigadores recuperen las imágenes de las cámaras de seguridad para obtener los primeros indicios.



Los representantes de la actual conducción aclararon que si bien no podrían arriesgar hipótesis sobre la autoría del hecho, reconocieron que durante el año hubo internas sindicales. "No podemos hacer acusaciones porque para eso deberá trabajar la justicia pero este fue in año difícil con un grupo opositor que se presentó con falsas denuncias, agravios, con barras al momento del cierre de listas", manifestó un dirigente a Rosario3.