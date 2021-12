Iban 13 personas en una Fiorino que volcó por el exceso de peso

Un accidente ocurrió durante el fin de semana en la Ruta 17, cerca de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén. Desde la Policía confirmaron que el accidente se produjo por el exceso de peso que llevaba la camioneta debido a la cantidad de personas que transportaba: en total iban 13, entre adultos y niños.Según informó el comisario Roberto Bello, una Fiat Fiorino perdió la estabilidad y volcó. “El accidente fue producido por el peso que transportaba. Se trata de un vehículo pequeño que no está preparado para esa carga, por lo que se desestabilizó y volcó”, explicó.En este sentido, el precisó que, en la camioneta se movilizaban el conductor, un hombre de 45 años, un acompañante y en la parte trasera del utilitario iban 11 personas, de las cuales cuatro eran niños. “Dio al menos tres vueltas. El conductor fue despedido del vehículo, todo indica que no llevaba el cinturón puesto”, precisó el comisario a LM Neuquén.Además, adelantó que se descartó que el siniestro vial haya sido provocado por otro vehículo o por algún causal mecánico. Dadas las circunstancias, los heridos fueron rápidamente trasladados en ambulancia al hospital local para constatar la gravedad de su estado, ya que entre estos se encontraban niños pequeños.No obstante, desde la institución médica informaron que no presentaban heridas de gravedad, solamente contusiones menores y politraumatismos, por lo que en pocas horas fueron dados de alta, tal como detalló el comisario Bello. Solo una mujer, quien sufrió una fractura lumbar y en la rodilla derecha, debió permanecer internada.Por su parte, Ernesto Kastan, bombero voluntario de Plaza Huincul, indicó: "Estamos todos sorprendidos de que vayan tantas personas por el riesgo que genera. Es una imprudencia muy grave”.En cuanto a los objetos con que se encontraron los rescatistas en la camioneta al momento de auxiliar a los heridos, fueron "panes y distintos elementos" que les darían la pauta de que iban a pasar la tarde navideña a algún lago.