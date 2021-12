Familiares de joven buscado en Paraná viajan a Santa Fe a identificar un cuerpo

Policiales Familiares de joven buscado en Paraná afirman que fue hallado muerto

Sobre los resultados de los operativos policiales por Navidad

José Luis González, de 22 años, oriundo de calle 3 de Febrero al final, en barrio Almendral de Paraná, fue visto por última vez por sus familiares, el pasado domingo aproximadamente a las 10. A una semana de la desaparición, su cuñado radicó la denuncia por su desaparición en comisaría octava y se inició la búsqueda correspondiente.el subjefe de la Departamental policial Paraná, Carlos Echaniz.Y agregó: “Se harán las cuestiones de rigor para el traslado del cuerpo y de no ser así, seguiremos buscando a esta persona porque no se descarta ninguna posibilidad”. El comisario confirmó que la familia de González, a las 9, tenía que hacerse presente en la sede de Prefectura para hacer el trámite en Santa Fe.“Hubo diversos eventos que convocaron a muchas personas en predios y locales, los cuales fueron habilitados por el municipio para eventos bailables; se generaron algunas discusiones a la salida, producto del consumo de alcohol, pero no hubo que lamentar incidentes graves ni mayores problemas”, informó Echaniz.“En otros casos, hubo quienes quisieron reunir a vecinos a través de redes sociales, para realizar un evento comercial improvisado, como se dio en jurisdicción de comisaría decimoprimera, pero se realizaron las notificaciones a quien estaba como responsable de ese predio y se le hizo saber que hay una serie de parámetros que debía cumplir para un evento de ese tipo. Tras las notificaciones, se desconcentró a las personas y no hubo mayores incidentes”, detalló el subjefe de la Departamental policial Paraná.