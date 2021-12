Las tres víctimas de un accidente iban al homenaje de una familiar asesinada

Policiales Tres muertos y un herido grave tras choque entre auto y colectivo en Ruta 34

Tres personas murieron y una resultó herida cuando el automóvil en el que viajaban chocó con un ómnibus de larga distancia en la provincia de Santiago del Estero. Los cuatro ocupantes del auto, familiares de la víctima de un femicidio, iban a Jujuy para asistir a un acto conmemorativo de ese asesinato.Como consecuencia del violento impacto fallecieron casi en forma instantánea Samuel Elías Reinaga (55 años), Graciela Nilda Reinaga (48), y Maximia Méndez (86).Según informa el diario El Liberal, las tres personas eran familiares de Cesia Nicole Reinaga, la joven víctima de un femicidio que fue hallada muerta en septiembre del 2020 en la localidad de Abra Pampa, Jujuy, tras permanecer desaparecida durante ocho días.Elizabeth Ramos, madre de la joven muerta en 2020 y cuarta ocupante del automóvil, sufrió graves heridas producto del violento choque y se encuentra internada en el Hospital Regional.Las cuatro personas se dirigían a San Salvador de Jujuy para participar de un acto previsto para este viernes bajo el lema "Nada por festejar". En esa convocatoria, familiares de víctimas de femicidio y otros crímenes serían oradores en un homenaje a sus seres queridos asesinados.El chofer del micro involucrado en el choque, Carlos Alberto Mariño, quedó internado en observación. Mientras que no se registraron heridos entre los 55 pasajeros del ómnibus.El femicidio de CesiaA fines de agosto de 2020, Cesia Reinaga salió de su casa en Abra Pampa acompañada por un adolescente. La joven desapareció y no se tuvieron noticias de ella hasta que su cadáver apareció el 8 de septiembre, sumergido en un pozo de lo que había sido un matadero municipal en esa localidad jujeña.Según se determinó en el marco de la investigación, la joven fue sometida a un abuso sexual y murió por asfixia.Por el asesinato fue detenido un adolescente de 15 años, que además fue acusado por abuso sexual con acceso carnal.Tras permanecer en un instituto de menores como medida restrictiva, en diciembre de 2020 el adolescente fue liberado. El padre y el abuelo del chico, quienes habían sido detenidos acusados de "encubrimiento y amenazas", también quedaron en libertad."Siempre voy a pedir justicia por Cesia y no voy a bajar los brazos en esta lucha, porque a mi hija la asesinaron, quiero que sepan que le quitaron la vida a una joven inocente", dijo en septiembre de este año Samuel Reinaga, al cumplirse un año del crimen, en una entrevista con la agencia de noticias Télam.La causa no tiene detenidos actualmente.