Disponen archivar la causa por el homicidio del locutor Gabriel Insaurralde

En octubre se cumplieron 12 años del asesinato del locutor de LT 14, Gabriel Insaurralde, plazo en el cual prescriben las causas por homicidio que no tienen pruebas suficientes. No obstante, la Justicia dispuso el archivo provisorio del expediente, que será definitivo cuando se cumplan los 15 años, por si llegase a surgir alguna prueba nueva, que en realidad nadie busca.El crimen conmocionó a Paraná, y al ambiente periodístico en particular. Aquel lunes 19 de octubre de 2009 Gabriel fue a trabajar en el turno nocturno que cubría en la emisora estatal, y después no se supo más nada de él. Pasaron siete días, hasta que lo encontraron sin vida en un aljibe ubicado a 205 metros de distancia de su vivienda de calle Balbín, en la zona este de Paraná. Tenía 41 años.Oficialmente hubo desde el inicio de la investigación varias hipótesis y ninguna se pudo corroborar. Los sospechosos que fueron apareciendo quedaban descartados al resultar negativos los cotejos de ADN. Las pistas se agotaban a poco de andar. Se descartó el robo como móvil del crimen, ya que había dinero (unos 5.000 pesos guardados detrás de un cuadro).La causa tuvo avances y estancamientos, así como cuestionamientos de la familia de la víctima por extravíos de evidencias. Lo cierto es que pasaron los años y no hubo más por dónde buscar pistas que llevaran al asesino de Insaurralde.El martes pasado, 21 de septiembre, el juez de Garantías que actualmente tiene la causa, Juan Hipólito Carlín, dictó la resolución de archivo.“Si bien el plazo por el delito que se investiga -Homicidio simple- se encuentra vencido, cabe la posibilidad que el hecho aquí investigado haya sido cometido por alguna persona que permita subsumir el delito en la figura agravada del homicidio conforme el inciso 1° del artículo 80 del C.P. por lo que la declaración de prescripción deviene prematura hasta tanto no se cumplan 15 años del hecho investigado”, sostuvo el magistrado en el escrito al que tuvo accesoTambién se refirió a que la pesquisa no ha encontrado pruebas para develar el misterio: “Asimismo, entiendo que la instrucción se ha agotado infructuosamente no surgiendo elementos que permitan, por el momento, seguir con alguna línea de investigación seria, lo que impide avanzar en el esclarecimiento del hecho hasta tanto no surjan nuevos elementos útiles para proseguir con la investigación”.Por esto, dispuso que “corresponde disponer el archivo provisorio de las presentes actuaciones y remitir los autos al Archivo Judicial a los fines de su resguardo aclarando que los presentes no deben ser expurgados”.Una vez cumplidos los 15 años, en octubre de 2024, “en caso de no haber variado la situación procesal de autos, convertir en definitivo el Archivo ordenado”, ordenó Carlín.María Elena Insaurralde, hermana de Gabriel, contó su sensación al enterarse de esta noticia: “Yo me pongo contenta de que me dan tres años mas, pero si la archivan... Yo quiero que se siga investigando y que sigan buscando las cosas que se perdieron, no apareció nunca más eso, no sé para donde agarrar, dónde lo busco, quién va a responder por eso”. La mujer había mencionado, entre otras pruebas, un DVD con más de 1.400 archivos que debía ser peritado y luego apareció vacío.“Me puse contenta, pero cuando leo que dicen que me lo archivan ¿de qué me sirven tres años?”, lamentó María Elena, quien asegura que no bajará los brazos y la próxima semana concurrirá a Tribunales para “pedir explicaciones”, aunque incluso se enteró que la causa cambió de fiscal y no sabe ni le informaron quién es el funcionario que debe investigar el caso, porque aparentemente la anterior fiscal se jubiló.“Cada vez que busco me encuentro con la pared”, describió ala hermana de Gabriel.