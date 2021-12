Festejos por Navidad: prohibirán el consumo de alcohol en espacios públicos

Con motivo del incremento de las tradicionales compras por Navidad y los festejos previstos para el 24 y 31 de diciembre, la Departamental policial Paraná diagramó los operativos de seguridad a los fines de resguardar a la seguridad de los paranaenses. Además por los festejos de Navidad habra habrá un estricto control en la Costanera, plazas y diversos espacios públicos.El subjefe de la Departamental de Policía de Paraná, Carlos Echaniz, señaló aque durante la semana llevaron a cabo un importante operativo en la ciudad, “reforzando zona de corredores comerciales para que las personas puedan realizar sus diligencias tranquilas”. Detalló que del operativo participaron cadetes que están en tercer año; aspirantes de los institutos de formación; personal de comisarías, etc. Aseguró que en estos días no se registraron inconvenientes.Sobre los operativos por los festejos de la Navidad, detalló que “durante la noche y hasta la madrugada controlaremos el consumo de alcohol en espacios públicos, que estará prohibido”. Específicamente los lugares donde realizarán los operativos son los espacios donde usualmente se reúnen los jóvenes, como Plaza Mujeres Entrerrianas; Parque Urquiza, Thompson, Costanera, Rulo del Túnel, entre otros. “El consumo de bebidas alcohólicas en la vía publica no está permitido además queremos evitar accidentes de tránsito”, sostuvo el subjefe.“Ponemos énfasis en los espacios públicos, cabe aclarar que, si las personas quieren permanecer en un domicilio o ir a locales comerciales pueden hacerlo”, cerró.