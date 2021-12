Falleció nena de 10 años que manejaba un cuatriciclo, perdió el control y volcó

El barrio 1200 viviendas, al norte de la ciudad rionegrina de Cipolletti, fue escenario de un episodio que se repite cada verano en muchos lugares del país. Alguien que choca y muere por manejar -y no poder controlar- un cuatriciclo. Sin embargo, en esta oportunidad la tragedia causó todavía más conmoción por un dato que impacta: la víctima tenía apenas 10 años.



El accidente ocurrió ayer, poco después de las 18.30, sobre la calle Scalabrini Ortíz, entre Dante Alighieri y La Esmeralda, en circunstancias que todavía son materia de investigación, aunque hay datos que ya pudieron ser establecidos. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la nena se accidentó frente a sus padres y muy cerca de su domicilio. “Ellos estaban observando la escena”, indicaron. Otro elemento que también se pudo confirmar es que en el choque no hubo ninguna otra persona involucrada. La menor de alguna manera perdió el control, volcó y cayó. Ningún otro vehículo la impactó.



En ese sentido, fuentes judiciales señalaron a su turno a este medio que “se descartó el dolo y se investiga un hecho meramente vial y accidental”. Por lo pronto, se están recabando testimonios y cámaras de seguridad que pudieran ubicarse en el lugar. De acuerdo con lo que trascendió, la menor habría chocado contra el cordón de la vereda y cayó al piso. Lo que sí confirmaron es que uno de los golpes fue en la cabeza y por eso quedó inconsciente. Fue trasladada de emergencia al hospital Pedro Moguillansky pero los médicos apenas pudieron revisarla. Minutos después falleció.



La causa quedó en manos del fiscal Guillermo Ibáñez, quien ordenó el secuestro del cuatriciclo para practicarle pericias. La cilindrada y los datos técnicos en general se desconocen por el momento. Además, todavía no se le tomó declaración testimonial a los padres de la nena debido a la conmoción del hecho. Por ahora explicaron muy escuetamente lo que ocurrió y en estas horas están llevando adelante los trámites para que les entreguen los restos de la niña.



Si bien se tomarán todas las testimoniales del caso para establecer la criminalidad del caso, en principio -aclararon las fuentes judiciales- no habría un evento criminal para avanzar en esa dirección. Al respecto, explicaron a Infobae que “si se evaluara la posibilidad de un delito culposo, habría que evaluar la pena natural”. Es decir que si se quisiera analizar que los padres tuvieron algún tipo de responsabilidad por dejarla conducir un vehículo, se podría aplicar el denominado instituto de la pena natural, que consiste básicamente en que la pérdida de un hijo, de un nieto o de un hermano ya es suficiente como avanzar en un procesos penal.



Para comenzar, se tomaron las medidas más urgentes y “seguramente en unos días se avanzará un poco más en el deslinde de responsabilidades”, agregaron desde la Justicia rionegrina. “Lo principal era descartar un hecho doloso o la participación de otras personas”, remarcaron.