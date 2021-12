Fue al patio a buscar paltas y encontró nueve panes de marihuana

Una mujer de 89 años que vive sola en su vivienda de Felipe Moré al 2300, de Rosario, no podía creer lo que había encontrado en el patio de su casa: perfectamente envueltos en paquetes compactados con cinta de embalar se encontraban tirados 9 panes de marihuana. La señora había llegado hasta ese lugar a buscar paltas para hacer una ensalada.El hecho se produjo ayer pero, de acuerdo a lo relatado por la moradora de la casa, identificada como N. L., personal del Comando Radioeléctrico recién acudió este jueves a su vivienda."Fui a ver mi planta de palta. No se imagina la cantidad que da, es una hermosura. Entonces, como tengo que consumirlas, salí y vi ese paquetito. Lo pateé y me dije 'qué paquete raro'. Yo tengo sobrinos, soy una mujer sola y vienen a ver si estoy viva. Uno de los pibes dijo que el paquete tenía un olor raro. Entonces dijo que iba a llamar a la policía", comentó la dueña de casa.Consultada sobre si creía que alguna persona cercana a ella le había dejado los paquetes aseguró: "No, que voy a pensar si conozco a los vecinos. Ellos están construyendo y pensé que se le habían caído algunos ladrillos. Pero me llamó la atención que esos estaban envueltos"."Finalmente llamamos ayer pero recién vinieron hoy. Yo estuve acá en mi casa con los paquetes. Qué iba a saber lo que era. Ahora les voy a pedir que me regalen uno", dijo la mujer relajada y entre risas, quien incluso recordó que tenía en su poder una pistola calibre 22 pero que se le había "perdido". "Estaba registrada, yo hago todo en el marco de la ley", resaltó en diálogo con Canal 3.Walter Benítez, el comisario a cargo del operativo, señaló que "ahora trasladaremos lo hallado e informamos del hallazgo a la Justicia Federal", al tiempo que indicó no saber si la mujer recibirá algún tipo de custodia: "No está dentro de nuestra competencia, lo deberá decidir el juez federal".