Prorrogan prisión preventiva para gendarme acusado de abusar de su propia hija

Se trata de un Suboficial de Gendarmería, de 53 años, actualmente alojado en la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, quien era representado por el defensor particular, Dr. José Pedro Peluffo, en causa que lleva adelante en principio por la fiscal N° 4, Dra. María de los Ángeles Becker.



Este individuo, en diciembre del pasado año, al decirle su esposa la intención de separarse, este la agredió físicamente intentando asfixiarla por lo que debió intervenir el hijo de ambos para evitar que lograra su cometido, resultando la mujer lesionada y recibiendo ambos amenazas de muerte. El conflicto continuó y al día siguiente, en vigencia una restricción ordenada por la Justicia, “JO” fue al domicilio de su ex mujer al enterarse de que había iniciado el divorcio, amenazándola con que la iba a matar, expresándole a sus hijos a través de WhatsApp que, si ella no volvía con él, que se atenga a las consecuencias.



Los hechos de la violación de las restricciones continuaron y este individuo finalmente atacó sexualmente a su propia hija de 15 años en diferentes oportunidades, llegando incluso a amenazarla de muerte con un arma de fuego para lograr su cometido.



La causa estaba a punto de pasar a la audiencia de etapa intermedia para ser elevada a juicio por jurado, pero ante la muerte del doctor Peluffo, el imputado designó nuevo letrado, recayendo esta función en los doctores Sebastián Arrechea y Nahuel Núñez.



Fue así que este jueves los codefensores se presentaron ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, para solicitar una prórroga hasta la semana próxima, de manera de hacerse del Legajo y estudiarlo acabadamente, lo que servirá para fundamentar la prórroga o morigeración por parte de la Defensa, con respecto al régimen cautelar.

Por otra parte, sobre el Ofrecimiento de Prueba, solicitaron un Cuarto Intermedio hasta el 7 de febrero de 2022, y estudiar la causa en enero y luego que discurra la causa por sus canales normales, y así lo solicitan.



A continuación, la Agente Fiscal Dra. María Albertina Chichi, en relación a la nueva Defensa asumida, y en el Legajo Fiscal no obraban constancias de que fuera el Dr. Núñez que estuviera designado, y hay un Acta donde el imputado formalizó la designación del Dr. Núñez quien aceptó el cargo y se tuvo presente, luego se comunicó el doctor Arrechea, y expresó que aceptaría la desginación, no le parece que se deba objetar el tratamiento de mayor tiempo para la Remisión, y luego de la última Audiencia se recibió Declaración Testimonial a los funcionarios policiales que concurrieron al lugar del hecho, y se agregó pericia psicológica del Lic. Chappuis, con indicadores de abuso, y se agregó pericia psicológica psiquiátrica, de la madre de la joven, que también aparecen indicadores de Violencia de Género.



La fiscal entendió que subsisten los riesgos sobre todo el entorpecimiento, y pide la prórroga de la Prisión Preventiva, al menos por ahora hasta la fecha de audiencia de la Revisión la próxima semana, pero allí ahondará respecto a los plazos.



Finalmente, el juez dispuso la prórroga de la prisión preventiva del imputado, hasta el día 28 de diciembre de 2021, por lo que habrá de continuar alojado en dependencias de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, dejando sin efecto la Audiencia de Remisión a Juicio que se había fijado para este jueves, la que se reprogramará por OGA y se hará saber a las partes la fecha que se fije. (Fuente: 03442)