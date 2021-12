Vestidos de policías intentaron robar camioneta: el dueño llevaba $1 millón

Foto 1/2 Foto 2/2

Al menos tres delincuentes disfrazados de policías intentaron robar este miércoles una camioneta en la ciudad de Corrientes pero al fracasar en su cometido, en la fuga le dispararon a la víctima para amedrentarla, aunque resultó ilesa, informaron fuentes policiales.



El comisario César Fernández aseguró que todo comenzó cuando tres hombres que vestían chalecos con la identificación PFA (Policía Federal Argentina) y gorras abordaron al conductor de la camioneta cuando estaba detenido por el semáforo en rojo e intentaron robarle el vehículo.



Sin embargo, la maniobra fue observada por personal de tránsito de Corrientes que llamó a la policía, por lo que los delincuentes escaparon sin cometer el ilícito.



El funcionario policial, titular de la Dirección de Prevención del Delito, confirmó además que dispararon con un arma de fuego contra el propietario de la camioneta, mientras corrían para escapar del lugar y que toda la escena fue captada por las cámaras de seguridad del 911.



Por otra parte, agregó que el propietario de la Toyota Hilux roja, transportaba una mochila con casi un millón de pesos y una pistola Glock calibre .40.



Fernández relató que el intento de robo se produjo minutos antes de las 5 de la mañana por la avenida Independencia en su intersección con la calle Roca, "cuando un auto gris se ubicó junto a la camioneta y dos ocupantes bajaron y obligaron al conductor a sentarse en el asiento trasero".



La propia víctima le contó a los pesquisas que, cuando descendió de la camioneta, empezó a correr, pero los delincuentes le efectuaron dos disparos que no lo hirieron.



"En ese momento pasa una camioneta de Tránsito que advierte la situación y ellos tratan de huir con la camioneta pero no sabían manejar con caja automática y chocaron una columna de alumbrado", dijo el policía.



"Tras el impacto, se bajan de la Toyota, se suben al auto que los esperaba y se dan a la fuga", precisó el oficial en declaraciones a Télam.



Respecto del curso de la investigación, dijo que el hombre oriundo de Formosa, que estaba ocasionalmente en la ciudad, "supuestamente vino a encontrarse con una mujer y había venido a Corrientes en reiteradas oportunidades por negocios".



Finalmente, el comisario Fernández señaló que seguramente no fue un robo al voleo y "se presume que hubo un trabajo de inteligencia previo".