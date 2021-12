Médico denunciado por abuso en Paraná no declaró como imputado

El dermatólogo Jorge Luis Daichman finalmente no concurrió a la audiencia de declaración de imputado a la que había sido citado para este miércoles por la fiscal Valeria Vilchez para responder por las dos denuncias por abuso que pesan en su contra.



La citación tuvo un trámite peculiar. Había sido fijada para el 27 del actual, pero en medio el abogado defensor de Daichman, Hernán Lusi Lell, interpuso un planteo de sobreseimiento de su defendido, que finalmente fue rechazado por el juez de Garantías Mauricio Mayer.



Entonces, aquella citación a declaración de imputado quedó firme. Pero en el ínterin la defensa pidió un aplazamiento por cuanto a partir de este 23 y hasta el 30 del actual ingresaba en período de vacaciones. Ese cambio motivó la queja del querellante Milton Urrutia y la reconsideración por parte de la fiscal.



Vilchez fijó entonces la indagatoria en forma adelantada por este miércoles 22. Pero otra vez el defensor Lell fue con dos planteos: apeló la resolución del juz Mayer, e insistió con el sobreseimiento de su defendido, amparado en un reciente fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y por eso mismo recurrió la disposición de Vilchez de convocar a Daichman a declaración de imputado.



De ese modo, de hecho quedó aplazado el trámite del denunciado hasta que se resuelvan esas apelaciones.



Según publica Entre Ríos Ahora Daichman llegó a acumular 15 denuncias en su contra, pero logró llegar a acuerdos con la mayoría de las denunciantes para evitar agravar su situación. No obstante, dos denunciantes rechazaron cualquier negociación que no implique un reconocimiento del delito por parte del galeno. Es así que la causa continuó respecto de dos mujeres, una de las cuales es la joven Candela F. quien dio cuenta de su caso el año pasado.



Además, la citación del profesional se da luego de que rechazara un juicio abreviado en el que se le ofreció reconocer los delitos y aceptar una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional.



El abogado Hernán Luis Lell, defensor de Daichman, en un escrito argumentó que “en virtud de haber transcurrido holgadamente los plazos procesales en los cuales mi pupilo ha estado inmerso en estado de sospecha, violándose el derecho al plazo razonable, defensa en juicio y debido proceso legal, ante la inactividad de 8 meses verificada en el legajo de referencia y casi 20 meses desde el inicio de las actuaciones y la presentación espontánea de mi pupilo (mayo de 2020), solicito se declare la extinción de la acción penal y se dicte el sobreseimiento de mi defendido”.



Basa su petición en el fallo de la Sala Penal del STJ que benefició con el sobreseimiento a un exempleado de la Legislatura imputado en una causa de utilización de forma fraudulenta de contratos laborales, el antecedente a la causa de los contratos truchos. Lell subraya que, a partir de ese pronunciamiento judicial, “no ha existido solicitud de prórroga ante el vencimiento de los plazos perentorios que deben computarse desde la apertura de la causa, no consintiendo mi parte la continuidad de las actuaciones”.



En función de esa situación, el defensor pidió que “se fije audiencia a los efectos interesados y oportunamente se declare la extinción de la acción penal, siendo que el sobreseimiento en tal supuesto procede en cualquier estado del proceso”.