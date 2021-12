Crimen de Gusmán: “No hay dudas que la bala provino de la policía”, dijo abogada

La Sala I de la Cámara de Casación de Paraná confirmó este miércoles que la causa por el homicidio de Gabriel Gusmán, por el que están señalados dos integrantes de la Policía de Entre Ríos, continúe con la acusación privada en manos de la querella.Esta decisión judicial apunta a destrabar la investigación por el asesinato ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná, cuando Gabriel Gusmán murió por un balazo en la nuca durante operativo policial. Hasta el momento, los uniformados que intervinieron en ese operativo, Diego Íbalo y Rodrigo Molina, no fueron citados a declaración de imputados., Tejera.Al ser consultada, reconoció que “la Fiscalía, en la resolución de archivo entendió que los funcionarios policiales actuaron en cumplimiento del deber, en base a una lectura y análisis que nosotros consideramos parcial de la prueba colectada en la investigación, en donde justificaba el accionar de la policía en relación al asesinato de Gabriel. Nosotros, haciendo un análisis diferente y contemplando otra prueba producida en la investigación que Fiscalía relativiza y con la que no estamos de acuerdo, sostuvimos y así lo planteamos a la Jueza de Garantías, impulsar la querella autónomamente. El Ministerio Público Fiscal no estuvo de acuerdo con esa resolución y por eso apeló. La Cámara de Apelaciones con formación unipersonal confirmó el fallo de la Jueza de Garantías. Así llegamos a la instancia de casación y donde hoy se dio a conocer el fallo”.La letrada afirmó que “no hay dudas” que “la bala que mató a Gabriel Gusmán es una bala de la policía, por eso nosotros solicitamos en su momento, dos veces, al Ministerio Público Fiscal que se los llame a declarar como imputados a los policías involucrados; nunca nos contestaron esa solicitud”.“Los policías intervinieron luego de un llamado de una vecina del barrio al 911, por un conflicto previo entre dos grupos del barrio Capibá, en uno de ellos estaba Gabriel y el hecho sucedió en ese marco. Constantemente le hemos solicitado al Ministerio Público Fiscal que en los casos en que esté involucrado un funcionario policial y en donde resulta de ese hecho, la muerte de una persona, tiene que llevarse adelante una investigación exhaustiva, parcial, objetiva, cosa que nosotros consideramos que no se hizo en su momento”, consideró.La causa, ahora “queda a impulso de la parte querellante”. Seguirán los pasos a seguir, afirmó la letrada.